پروژه های ورزشی ساوه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان شامگاه چهارشنبه در این مراسم گفت: ساخت سالن های ورزشی نقش بسزایی در هدایت نسل جوان به سمت فعالیت های ورزشی و تضمین سلامت جامعه دارد.

احمد رسولی نژاد ادامه داد: باید با توسعه فضاهای ورزشی بستر تامین سلامت جسمانی و روانی جوانان را در جامعه فراهم کرد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به ورزش بانوان بیان داشت: تامین امکانات ورزشی خوب برای بانوان برابر با داشتن مادرانی با نشاط و سالم در جامعه است که می توانند فرزندان خوب و سالم را تحویل جامعه دهند.

گفتنی است پروژه های افتتاحی توسط معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان شامل سالن ورزشی شهدای 'آوه' با یک هزار و 315 متر زیربنا و پروژه ساختمان جدید اداره ورزش و جوانان ساوه نیز در زمینی به مساحت 220 مترمربع است که مجوعا با صرف اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اجرا شده اند.