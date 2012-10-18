اسلام کامل ترین دین برای رسیدن به یک زندگی موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در هفتمین جلسه شورای اداری استان کردستان در سنندج اظهار داشت: به کار بردن و تدوین معیارها و شاخص های دینی در ایده آل کردن سبک زندگی جوامع مختلف موثر است.

وی با اشاره به تغییر سبک های زندگی در جوامع غربی و پیروی از اومانیسم فکری افزود: دوری انسان ها از خدا و عدم پیروی از وی زندگی ها را نابود می کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: دنباله روی از سبک زندگی غربی تمدنی به همراه ندارد بلکه رفتن در مسیر و سبک دینی، ارزش ها را حفظ کرده و باور قلبی را تقویت می کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه توجه به سبک زندگی دینی و اسلامی و داشتن تدبیر در زندگی، شرایط موفقیت جامعه را میسر می کند، اعلام کرد: سکولار بودن دردسری برای جوامع اسلامی است که با درایت مدیران و مسئولان باید از این شویه مخرب پیشگیری شود.

وی بیان کرد: متولیان امر و مسئولان باید برای پیشبرد برنامه های اجتماعی به مسائل دینی و معنوی توجه بیشتری داشته باشند و این مهم را رمز موفقیت کشور در مقابله با جنگ نرم و ناتوی فرهنگی به کار ببرند.

نماینده ولی فقیه در کردستان تقویت خودباوری در مسئولان را برای تحقق برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار اساسی دانست و گفت: حرکت مدیران استان با مدیریت استاندار مردمی کردستان در مسایل اجتماعی و فرهنگی بسیار عالی پیش رفته که باید تداوم پیدا کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی عنوان کرد: مدیران باید به این باور برسند که مسئولیت آنها نعمتی الهی برای خدمت صادقانه و دلسوزانه به خلق خدا است و همه مسئولان باید در برنامه های کاری خود به مسائل دینی نگاه ویژه ای داشته و برای خود فرد مسئولیت به دنبال می آورد.

وی با اشاره به پوچ بودن برنامه های اجتماعی و سیاسی کشورهای غربی و دور شدن آنها از تمدن بشریت گفت: تحقق این موضوع در گفته های مسئولان و مردم کاملا مشهود است که با اجرای این برنامه ها از جایگاه انسانی خود فاصله گرفته اند.

نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: همه آحاد جامعه و مسئولان ایران اسلامی باید در ارتباط با مردم، ارتباط با طبیعت و ارتباط با خداوند و همچنین ارتباط با خودشان، به دستورات دین مبین اسلام توجه بیشتری داشته تا فعالیت های آنها خروجی موثری در پیشرفت واقعی جامعه و کشور داشته باشند.