  1. بین الملل
۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

نبیل العربی بر لزوم پایبندی همه طرفها به آتش بس در سوریه تاکید کرد

نبیل العربی بر لزوم پایبندی همه طرفها به آتش بس در سوریه تاکید کرد

دبیر کل اتحادیه عرب از همه گروههای درگیر در سوریه خواست که ضمن پاسخ مثبت به دعوت اخضر الابراهیمی، شرایط را برای پایان خشونتها در این کشور فراهم آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، نبیل العربی گفت : ما از طرح اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره آتش بس حمایت می کنیم.

دبیر کل اتحادیه عرب از گروههای مسلح سوری و دولت سوریه خواست که به طرح آتش بس توجه کنند و طی روزهای عید قربان از خشونت پرهیز کنند.

وی همچنین از همه کشورهای عربی و بین المللی خواست که همگام با یکدیگر در راستای موفقیت آتش بس در عید قربان تلاش کنند، زیرا این آتش بس فرصتی برای ممانعت از خونریزی ها و اعطای کمکهای انسان دوستانه است.

کد مطلب 1722838

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