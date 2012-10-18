نبیل العربی بر لزوم پایبندی همه طرفها به آتش بس در سوریه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، نبیل العربی گفت : ما از طرح اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره آتش بس حمایت می کنیم.

دبیر کل اتحادیه عرب از گروههای مسلح سوری و دولت سوریه خواست که به طرح آتش بس توجه کنند و طی روزهای عید قربان از خشونت پرهیز کنند.

وی همچنین از همه کشورهای عربی و بین المللی خواست که همگام با یکدیگر در راستای موفقیت آتش بس در عید قربان تلاش کنند، زیرا این آتش بس فرصتی برای ممانعت از خونریزی ها و اعطای کمکهای انسان دوستانه است.