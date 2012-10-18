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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

رضایی:

توسعه رشته های فنی و حرفه ای در آذربایجان شرقی امری ضروری است

توسعه رشته های فنی و حرفه ای در آذربایجان شرقی امری ضروری است

تبریز-خبرگزاری مهر : مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: توسعه رشته های فنی و حرفه ای در استان امری ضروری است و باید تلاش شود که این رشته ها بیش از پیش توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر ، فیروز رضایی صبح امروز پنج شنبه در جلسه مشترک شورای مدیران و معاونان آموزش و پرورش استان افزود: در جامعه کنونی ، اگر فردی تخصص نداشته باشد ان چنان که باید و شاید نمی تواند در مورد آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

وی افزود : مهمترین اثر توسعه رشته های فنی و حرفه ای این است که باعث کاهش بیکاری و اشتغال نیروهای متخصص در جامعه می شود.

رضایی در ادامه اظهارکرد: تعداد دانش اموزانی که امسال در پایه دوم متوسطه در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش ثبت نام کرده اند نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در همین راستا گفت: بیش از 50 درصد دانش آموزان پایه دوم متوسطه در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش اسم نویس کرده اند.

رضایی ضمن تاکید مجدد بر اهمیت توسعه رشته های فنی و حرفه ای گفت:رویکرد توسعه رشته های فنی و حرفه ای در بین دانش اموزان ، انقلاب خاموش آموزشی است که تلاش می شود با یک سری فعالیت های فرهنگی و آموزشی در این زمینه ، رشته های فنی و حرفه ای را در جامعه توسعه بخشید.

کد مطلب 1722841

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