چندین هکتار از جنگل های روستای "دوله بی" مریوان طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، در گسترش آتش سوزی های شهرستان های مریوان و سروآباد به مدت پنج روز پیاپی روستای "دوله بی" مریوان برای بار پنجم به دست افرادی ناشناس در آتش سوخت و چند هکتار از اراضی و جنگل های این روستا در آتش خاکستر شد.

بر اساس گزارش سخنگوی انجمن سبز چیای مریوان در این خصوص اظهار داشت: تا به حال در سال جاری بیش از 140 مورد آتش سوزی در این دو شهرستان به وقوع پیوسته است که بیش از 30 هکتار از جنگل ها و مراتع شهرستان های مریوان و سروآباد در این حوادث به کلی نابود شده اند.

این در حالی است که اوایل سال با وجود بارندگی های مکرر و مناسب طبیعت این شهرستان ها رنگ و بوی خاصی به خود گرفته و کاملا سرسبز شده بودند.

به گفته سخنگوی این انجمن احتمال گسترش این آتش سوزی در سال جاری بسیار زیاد است.

هرچند مسئولان محیط زیست سهل انگاری و سودجویی عدە ایی از مردم برای تبدیل منابع طبیعی به زمین و استفادە های کشاورزی را از دلایل وقوع بخش زیادی از این آتش سوزی ها عنوان می کنند اما تاکنون هیچ کسی به دلیل آتش سوزی های این دو شهرستان دستگیر نشده است.

بر اساس گزارش های انجمن سبز چیا در سال گذشته 140 مورد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع مریوان و سروآباد به ثبت رسیده است که با آموزش هایی که در سال گذشته به روستائیان و افراد و اهالی روستاها و شهرستان مریوان داده شده بود نسبت به سال گذشته بیش از 60 درصد با کاهش آمار روبه رو شده است.