شب شعر پرواز تا خورشید در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناباد، چهارشنبه شب در این مراسم اظهار کرد: خداوند در قرا کریم پیامبر(ص) را بشارت دهنده به مومنان و ترساننده کافران قرار داده است.

حجت الا سلام حسن صادقی نسب افزود: پیامبر(ص) وقتی به رسالت مبعوث شد جهان را جهل و فساد و عقب ماندگی فرا گرفته بود.

وی ادامه داد: حضرت محمد (ص) توانستند از همان مردمی که در جهالت زبانزد بودند بزرگترین دانشگاهها و کتابهای علمی را بوجود آورند و علم زمان خود را در دست گیرند.

صادقی بیان داشت: پیامبر(ص) از مردمی که در جهالت به سر می بردند و بت پرست بودند، مومنانی یکتاپرست ساخت و بهترین جامعه را به قول مورخان و شرق شناسان ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: اینکه می بینیم انسانهای شرور به چنین شخصیتی توهین می کنند به این دلیل است که امروز اسلام در قلبهای انسانها در دل آمریکا و اروپا نفوذ کرده است، به طوری که قرآان پرفروش ترین کتاب سالهای اخیر است.

امام جمعه گناباد تصریح کرد: دشمنان اسلام با این حرکات وقیحانه هیچ وقت نخواهند توانست جلوی نفوذ اسلام را در بین مردم جهان بگیرند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد نیز در ادامه گفت: تعمل مذبوحانه دشمنان اسلام در هتک حرمت به پیامبر اکرم(ص) بیش از پیش انسجام جامعه اسلامی را ممکن ساخت.

علی قنبری افزود: در این جا اصحاب هنر هم پیمان می شوند تا از هنر خود در حمایت از پیامبر اکرم(ص) و اسلام ناب محمدی بیش از پیش استفاده کنند.

گفتنی است، در ادامه مراسم شاعران برجسته استانی به شعر خوانی در وصف پیامبر(ص) پرداختند.