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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

شب شعر پرواز تا خورشید در گناباد برگزار شد

شب شعر پرواز تا خورشید در گناباد برگزار شد

گناباد- خبرگزاری مهر: با حضور شاعران و اساتید برجسته استانی و در محکومیت اهانت به پیامبر اسلام(ص)، شب شعر پرواز تا خورشید در دانشگاه پیام نور گناباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناباد، چهارشنبه شب در این مراسم اظهار کرد: خداوند در قرا کریم پیامبر(ص) را بشارت دهنده به مومنان و ترساننده کافران قرار داده است.

حجت الا سلام حسن صادقی نسب افزود: پیامبر(ص) وقتی به رسالت مبعوث شد جهان را  جهل و فساد و عقب ماندگی فرا گرفته بود.

وی ادامه داد: حضرت محمد (ص) توانستند از همان مردمی که در جهالت زبانزد بودند بزرگترین دانشگاهها و کتابهای علمی را بوجود آورند و علم زمان خود را در دست گیرند.

صادقی بیان داشت: پیامبر(ص) از مردمی که در جهالت به سر می بردند و بت پرست بودند، مومنانی یکتاپرست ساخت و بهترین جامعه را به قول مورخان و شرق شناسان ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: اینکه می بینیم انسانهای شرور به چنین شخصیتی توهین می کنند به این دلیل است که امروز اسلام در قلبهای انسانها در دل آمریکا و اروپا نفوذ کرده است، به طوری که قرآان پرفروش ترین کتاب سالهای اخیر است.

امام جمعه گناباد تصریح کرد: دشمنان اسلام با این حرکات وقیحانه هیچ وقت نخواهند توانست جلوی نفوذ اسلام را در بین مردم جهان بگیرند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد نیز در ادامه گفت: تعمل مذبوحانه دشمنان اسلام در هتک حرمت به پیامبر اکرم(ص) بیش از پیش انسجام جامعه اسلامی را ممکن ساخت.

علی قنبری افزود: در این جا اصحاب هنر هم پیمان می شوند تا از هنر خود در حمایت از پیامبر اکرم(ص) و اسلام ناب محمدی بیش از پیش استفاده کنند.

گفتنی است، در ادامه مراسم شاعران برجسته استانی به شعر خوانی در وصف پیامبر(ص) پرداختند.

کد مطلب 1722872

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