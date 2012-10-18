ظرفیت کتابخوانی در استان فرهنگی کردستان بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شمشیری در نشستی با حضور کارشناسان و کتابداران کتابخانه های عمومی استان کردستان اظهار داشت: کردستان ظرفیت آن را دارد که به عنوان یکی از پنج استان برتر در حوزه کتاب و کتابخوانی در کشور مطرح شود.

وی توجه به ارتقای سطح خدمات رسانی به اقشار مختلف را از برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور برشمرد و افزود: استفاده از برنامه های کاربردی به منظور نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه از اولویت های نهاد است.

شمشیری ارتقای شاخص های کتابخوانی را در توسعه فرهنگی مفید برشمرد و بیان کرد: نیل به توسعه فرهنگی و همچنین توسعه در سایر بخش ها در جامعه ای امکانپذیر است که فرهنگ کتابخوانی در آن نهادینه شده باشد.

وی با اشاره به وضعیت مثبت استان کردستان در راه اندازی کتابخانه های عمومی مشارکتی، عنوان کرد: این نوع کتابخانه ها می توانند نقش موثری در تعالی و ارتقاء فرهنگ کتابخوانی در کشور داشته باشند.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های کشور توجه به ارتقاء کیفی خدمات رسانی در کتابخانه ها را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: توسعه کیفیت خدمات رسانی به علاقمندان امر مهمی است که باید مورد توجه این نهاد فرهنگی قرار گیرد.

فعالیت 74 باب کتابخانه مشارکتی در کردستان

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان نیز در این جلسه توجه به جذب اقشار مختلف به کتابخانه ها را از برنامه های مهم و ضروری برشمرد و عنوان کرد: این امر مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

عطاء الله رستگار اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد ارتقای شاخص های کتابخوانی در استان کردستان بوده ایم و این روند مطلوب مطابق با برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه می یابد.

وی با اشاره به فعالیت 44 کتابخانه عمومی نهادی و 74 کتابخانه عمومی مشارکتی در کردستان گفت: هم اکنون نزدیک به 61 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان عضویت دارند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان در پایان اضافه کرد: خوشبختانه امسال با حمایت های استاندار کردستان 43 نیروی جدید در کتابخانه های عمومی استان جذب شده است، که این امر در توسعه شاخص نیروی انسانی اثرگذار بوده است.