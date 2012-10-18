  1. بین الملل
۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

معاون لاوروف:

توصیه مسکو به غربی ها/ مخالفان سوری از هم گسیخته اند

توصیه مسکو به غربی ها/ مخالفان سوری از هم گسیخته اند

معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره پکپارچه نبودن مخالفان سوری بر مخالفت مسکو با دخالت خارجی در امور سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه راشاتودی ،"الکساندر گرشکو" گفت : مخالفان سوریه تاکنون نتوانسته اند صف واحدی را تشکیل دهند تا بتوان با آنها گفتگو کرد.

وی در عین حال از غرب خواست که مخالفان سوری را وادار به گفتگو با نظام سوریه کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: از همه شرکای خود می خواهیم که نفوذ خود را برای تاثیرگذاری بر مخالفان و تشویق آنها به گفتگوی سیاسی با نمایندگان حکومت به کارگیرند.

گرشکو ضمن تاکید مجدد بر مخالفت روسیه با دخالت خارجی در امور سوریه بیان کرد: ما معتقدیم که سرنوشت سوریه به دست خود سوری ها رقم می خورد.

کد مطلب 1722888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها