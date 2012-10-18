توصیه مسکو به غربی ها/ مخالفان سوری از هم گسیخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه راشاتودی ،"الکساندر گرشکو" گفت : مخالفان سوریه تاکنون نتوانسته اند صف واحدی را تشکیل دهند تا بتوان با آنها گفتگو کرد.

وی در عین حال از غرب خواست که مخالفان سوری را وادار به گفتگو با نظام سوریه کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: از همه شرکای خود می خواهیم که نفوذ خود را برای تاثیرگذاری بر مخالفان و تشویق آنها به گفتگوی سیاسی با نمایندگان حکومت به کارگیرند.

گرشکو ضمن تاکید مجدد بر مخالفت روسیه با دخالت خارجی در امور سوریه بیان کرد: ما معتقدیم که سرنوشت سوریه به دست خود سوری ها رقم می خورد.