یک باند فساد و فحشا در سمنان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه ناحیه سمنان گفت: اعضای یک باند فساد و فحشا که به صورت سازماندهی شده در شهرستان سمنان فعالیت می‌کردند، با تلاش نیروهای بسیجی ناحیه سمنان شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی نقی همتی افزود: این باند به صورت سازمان یافته با اغفال دختران جوان شهرستان‌های شمال کشور و انتقال آنان به شهرستان سمنان از آنان سوء استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: مراحل شناسایی، مراقبت و تعقیب این باند فساد و فحشا به مدت یک ماه توسط بسیجیان شهرستان سمنان انجام گرفته است و در مرحله دستگیری با همکاری عوامل ناجا، باند مذکور متلاشی شد و عوامل آن دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند پنج نفر بودند، اظهار داشت: به لطف خداوند همه افراد دستگیر شدند و برای انجام مراحل قضایی در اختیار ناجا و دادگستری قرار گرفته‌اند.

برگزاری کارگاه یکروزه توجیهی آموزشی شجره طیبه صالحین شاهرود

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در کارگاه یکروزه توجیهی آموزشی شجره طیبه صالحین که با حضور پایوران ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود در حسینیه ثارالله این ناحیه برگزار شد، گفت: هر پاسدار باید خود اداره کننده یک حلقه صالحین در مساجد باشد و رسالت خود را در جنگ فرهنگی دشمن نشان دهد.

سردار علی استاد حسینی اظهار داشت: دشمنان ما بعد از دوران دفاع مقدس دریافتند که با جنگ مسلحانه و لشکرکشی نمی توان انقلاب اسلامی را مهار کرد، پس سراغ راه حل های مختلف رفتند و با توجه به پیشینه تاریخی و تجربه جنگ نرم و ناتوی فرهنگی را انتخاب کردند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص افزود: رهبر معظم انقلاب سال ها پیش این خطر را در قالب شبیخون فرهنگی مطرح و هشدار دادند و مسئولین را از این خطر آگاه کردند.

فرمانده سپاه قام آل محمد(عج) استان سمنان با اشاره به حرکت نرم و خزنده دشمن در این رابطه بیان داشت: دشمن بسیار آرام و بدون عجله در حال فعالیت است و ما اگر هوشیار نباشیم از کنار این موضوع مهم به سادگی عبور کرده و بعداً متوجه می شویم که بسیار دیر است.

سومین نشست سیاسی فرهنگی افسران جنگ نرم برگزار شد

سومین نشست سیاسی فرهنگی افسران جنگ نرم با موضوع نقش و وظایف مردم در جمهوری اسلامی به همت دانشگاه پیام نور مهدیشهر، برگزار شد.

مسئول آموزش دانشگاه پیام نور مهدیشهر در این نشست گفت: حاکم اسلامی موظف است در چارچوب قوانین اسلام حکومت را اداره کند و باید و نبایدها و حلال و حرام الهی سرلوحه کار او و مصالح امت اسلامی بر اساس ضوابط اسلام مورد نظرش باشد.

علیرضا ذوالفقاریان افزود: پیامبر اکرم(ص) از طرف خداوند مامور شد تا عظمت زنجیر ها را بشکند و قدرت‌های فاسد و خدایان ساختگی را نابود کند و غُل و زنجیر از دست و پا و فکر بشر بر دارد و دریچه‌ای به سوی ابدیت برای انسان بگشاید و مقام و منزلت انسان و جایگاهی که در اثر حرکت صحیح براساس فطرت بدست خواهد آورد را به او بنمایاند.

وی یادآور شد: باید بایدها و نبایدها، حلال و حرام‌ها را بیان کرد و مرزها را مشخص نمود و خطر عبور از مرزها را گوشزد کرد و پاسداری و حفاظت از مرزها را تبیین کرد و پاسداری از مرزها و شئونات اسلامی را برای انسانها بیان کرد.

کسب عنوان سومی مسابقات المپیاد رباتیک کشور توسط تیم رباتیک شاهرود

تیم رباتیک واحد مقاومت پیشگام امیدهای فردا حوزه کوثر شاهرود در مسابقات مقدماتی المپیاد رباتیک مقام سوم کشور را کسب کرد.

فرمانده واحد مقاومت پیشگام امیدهای فردا شاهرودبا اشاره به موفقیت تیم رباتیک این واحد مقاومت گفت: تیم رابتیک این واحد در مسابقات مقدماتی نهمین المپیاد جهانی رباتیک مقام سوم کشور را کسب کرد.

اشرف‌السادات میرحسینی با اشاره به کسب مقام اول در مسابقات استانی رباتیک گفت: یگانه منتظری و هانیه بداغی اعضای تیم رباتیک واحد بسیج آموزشگاه قریب به یکسال در حال فعالیت است.

همچنین مرضیه رجبی مسئول علمی تحصیلی حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی کوثر از کسب رتبه سوم در جشنواره خوارزمی استان توسط واحد پوینده فرزانگان در رشته ریاضی خبر داد و گفت: تیم رشته ریاضی واحد پوینده فرزانگان متشکل از دانش آموزان بسیجی فاطمه بسطامی، فاطمه قاسمی، نرگس سروری، یاسمین السادات یاسینی در مسابقات استانی جشنواره خوارزمی مقام سوم را کسب کردند.

برگزاری کارگاه توجیهی آموزشی شجره طیبه صالحین شاهرود

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در کارگاه توجیهی آموزشی شجره طیبه صالحین که به همت تربیت آموزش ناحیه مقاومت بسیج شاهرود و با حضور پایوران در حسینیه ثارالله ناحیه برگزار شد، گفت: یک پاسدار وظیفه خود می داند تا در هر زمینه که نیاز به وجود او در جامعه است حضور برساند و با توجه به جنگ نرم باید در این زمینه حضور پررنگ داشته باشد.

سرهنگ پاسدار عباس مطهری اظهار داشت: ما اکنون در جایگاه هزاران شهید و جانباز و آزاده سرافرازی قرار داریم و لباس مقدم پاسداری از نهضت حسینی را بر تن کرده‌ایم و باید وظیفه خود را نسبت به این لباس و افراد مقدسی که این لباس را برتن داشته‌اند ادا کنیم.

وی با تاکید بر هوشیاری و بصیرت در حفظ ارزش ها افزود: یک پاسدار دلسوز انقلاب و اسلام و وفادار به اسلام و ولایت است و برای هر خدمت و جانبازی در راه اعتلای اسلام و ارزش‌های الهی آماده و پیش قدم است.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود تصریح کرد: اگر ما خود را یک پاسدار می دانیم باید برای مقابله با این جنگ پیشقدم بوده و برای مقابله با آن آماده و دیگران را نیز آماده کند.

مطهری تأکید کرد: همه ما باید در گسترش این حلقه و زیر پوشش قراردادن همه جامعه تلاش و احساس تکلیف کنیم و خود در این را جلوتر از بقیه به راه بیافتیم و برای اداره حلقه و همچنین کمک به رشد معرفتی و بصیرتی آن تلاش کنیم.

کلاسهای هدایت تحصیلی پایگاه امام حسن عسکری(ع) شاهرود آغاز شد

کلاس های هدایت تحصیلی پایگاه امام حسن عسکری (ع) حوزه بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) منطقه سرچشمه با هدف ارتقاء سطح تحصیلی نوجوانان آغاز شد.

فرمانده پایگاه امام حسن عسکری(ع) گفت: این پایگاه با بهره‌گیری از دانشجویان نخبه عضو حلقه صالحین جوانان پایگاه به ویژه متربیان حلقه‌های نوجوان صالحین بصورت هفتگی کلاس‌های تقویتی دروس ریاضی، فیزیک، عربی و زبان خارجه مقاطع راهنمایی و متوسطه را در چهار روز هفته در مسجد سیدالشهداء(ع) برگزار می‌کند.

مهدی عرب اسدی اشاره کرد: تعداد 25 نفر از متربیان حلقه‌های نوجوان پایگاه به همراه سرگروه‌های خود در این برنامه شرکت داشتند که در پایان به قید قرعه به سه نفر جوایزی اهداء شد.