دلیل متوقف شدن خرید کتاب در وزارت ارشاد/ مشکل مالی نداریم

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: مدتی است خریدهای کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناشران که توسط معاونت فرهنگی این وزارتخانه انجام میشد، متوقف شده است.
این را هم ناشران میگویند هم صحت آن را میتوان از بخش مربوط به خرید کتاب وبسایت رسمی وزارت ارشاد، چک کرد که تاریخ آخرین باری که از ناشران کتاب خریداری شده، به خردادماه امسال برمیگردد؛ یعنی 4 ماه پیش.
این در حالی است که هر ماه در این بخش، فهرست کامل کتابها، ناشران آنها، قیمت پشت جلد آثار و تعداد نسخه خریداری شده از آنها منتشر و در برخی رسانههای وابسته به معاونت فرهنگی منتشر میشد.
علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دلیل این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: شورای حمایت از کتاب ناشران در این معاونت همچنان فعال است ولی ارزیابی درباره انتخاب کتابها نیاز به یک بازبینی داشت که این کار انجام میشود.
وی افزود: البته خریدها کم و بیش انجام میشود ولی به هر حال تدوین دستورکار هر یک از جلسات این شورا برای جلسه بعدی کمی زمانبر است و بخشی از کار به این مسئله برمیگردد و در هر حال انشاءالله به زودی این حرکت (خرید کتاب از ناشران) ازسرگرفته میشود.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اضافه کرد: ممکن است مقداری مسائل مالی در این زمینه تاثیر گذاشته باشد اما مانع از این کار نخواهد شد و ما حمایتهای خودمان را از صنعت نشر ادامه خواهیم داد.
اسماعیلی گفت: هر کتابی پس از آنکه اعلام وصول و سپس چاپ شد، در دستور کار شورای خرید کتاب قرار خواهد گرفت و این شورا بر اساس فهرست مذکور، جلسه میگذارد و کارش را انجام میدهد. ممکن است آهنگ این حرکت و یا سرعت آن کندترشده باشد اما قطعاً انجام خواهد شد.
وی که چند ماهی است به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد منصوب شده است، همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا برنامهای برای جلب رضایت ناشران و اهالی ادبیات در زمینه سرعت بخشیدن به رسیدگی امور کتاب و صدور مجوز آنها دارید؟» یادآور شد: ما برای صدور مجوز ضوابطی با عنوان ضوابط نشر داریم که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
اسماعیلی گفت: همه اعم از ناشران و نویسندگان این ضوابط را قبول دارند و ما هم موظف هستیم بر اساس آن عمل کنیم اما در عین حال باید در فرآیندهای دیگر این مسئله تسهیل ایجاد کنیم و زمانی را که برای اعلام نظر در مورد یک کتاب نیاز است، کاهش بدهیم.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد افزود: با این حال ما نمیتوانیم از این ضوابط عدول کنیم و ما تابع این ضوابط هستیم و خدای ناکرده برخورد سلیقهای در این زمینه وجود ندارد. در عین حال این جزو وظایف ما است که فرآیندها را تسهیل کنیم و تلاش میکنیم این کار را انجام دهیم.
وی همچنین درباره نتایج جلساتی که کارگروه کاغذ وزارت ارشاد تاکنون برگزار کرده است، تاکید کرد: ما به صورت جدی این مسئله را دنبال میکنیم. در حوزه مطبوعات اتفاقات خوبی رخ داد (ارائه حواله خرید کاغذ یارانهای به روزنامهها) و ما هم با تمام توان داریم تلاش میکنیم که بازار کاغذ را به حالت آرامش برگردانیم.
مساله خرید کتاب از ناشران از جمله مباحثی بوده که در سالهای اخیر مورد اختلاف نظر بین ناشران و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بوده است. بسیاری از ناشران مدعی هستند که ارشاد از آنها خرید نمیکند یا اینکه تنها کتابهایی با موضوعات خاص را خریداری میکند و به ویژه آثار داستانی و شعر در این حمایتها کمتر مورد توجه است.
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