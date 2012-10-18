65.6 میلیون نفر نظاره گر دوئل انتخاباتی رامنی و اوباما بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دومین مناظره تلویزیونی "باراک اوباما" نامزد دموکراتها و "میت رامنی" نامزد جمهوریخواه انتخابات پیش روی آمریکا تماشاگر کمتری نسبت به مناظره نخست این دو داشته است. بر این اساس تماشاگران مناظره هفته گذشته با 1.4 میلیون کاهش نسبت به مناظره نخست، 65.6 میلیون نفر بوده است.

این آمار در بررسی موسسه افکارسنجی "نیلسن" که بویژه در زمینه برنامه های تلویزیونی در آمریکا فعال است، به دست آمده است.



در حالی که مناظره دوم اوباما و رامنی به صورت زنده از 10 شبکه تلویزیونی آمریکا پخش می شد، تنها حدود 20 درصد از شهروندان این کشور به مشاهده این دوئل انتخاباتی پرداخته اند.

نظرسنجی ها پس از آخرین مناظره تلویزیونی که هفته گذشته برگزار شد نشان می دهد، اوباما عملکرد بهتری نسبت به رقیب جمهوریخواه خود داشته است.

گفتنی است دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای جلب آرای بیشتر در انتخابات ششم نوامبر تنها یک مناظره تلویزیونی دیگر خواهند داشت.