تیم سایپا ترکیبی از جوانان و بازیکنان باتجربه است

مجید غلام‌نژادبازیکن سایپا درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار این تیم مقابل ملوان اظهار داشت: تیم ملوان بند انزلی درلیگ 12 شرایط خوبی دارد و تا این هفته از رقابت‌ها نتایج قابل قبولی کسب کرده‌اند.

وی ادامه داد: این تیم درشهر انزلی از حمایت پرشور تماشاگران خودی بهرمنداست، آنها با حضور بازیکنان تاثیرگذار، از جمله سه بازیکن ملی‌پوش و همچنین رافخایی که در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارد حریف خطرناکی برای همه تیم‌ها خواهد بود.

غلام نژاد درخصوص سایپا با اشاره محرومیت مجید ایوبی از این دیدار به علت سه اخطاره بودن، تصریح کرد: سایپا ترکیبی از جوانان و بازیکنان با تجربه است که به فرد خاصی متکی نیست. کارگروهی و تاکتیک‌های تیمی یکی از دلایل موفقیت سایپا است که با اتکا برهمین اصل و تدابیر کادر فنی خود تا این هفته از رقابت‌های لیگ برتر نتایج خوبی کسب کرده است.

وی درخاتمه خاطرنشان کرد: سایپا در این دیدار با ارائه یک بازی تماشگرپسند ضمن کسب نتیجه مطلوب هواداران فوتبال انزلیچی را نیز باخود همراه خواهد کرد.