نخستین رقابت قهرمانی کارتینگ کشور در قم آغاز شد

حامد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدت های زیادی است که با تلاش شبانه روزی سعی در بهره برداری از نخستین پیست کارتینگ قم داریم و خوشبختانه این مهم با حمایت های مسئولان مرتبط به موقع آماده بهره برداری شد.



احداث نخستین پیست کارتینگ قم در مسیر ورزشگاه یاگار امام



وی ادامه داد: حمایت های اداره کل ورزش و جوانان و شهراری قم موجب شد تا با سرمایه بخش خصوصی بتوانیم در بوستان تفریحی ورزشی غدیر قم که در مسیر منتهی به ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم واقع شده است، نخستین پیست کارتینگ شهر قم با نام پرشین را احداث کنیم.



مدیر پیست کارتینگ پرشین استان قم تصریح کرد: این رشته ورزشی از دیرباز در پارک ها و فضاهای تفریحی به صورت تفننی مورد استفاده مردم و علاقمندان قرار گرفته و مردم نسبت به آن آشنایی نسبی دارند اما امکانات پیشرفته این رشته قطعا طرفداران زیادی پیدا خواهد کرد.



وی یاد آور شد: کارتینگ ورزش مفرح و هیجان انگیز و پایه ورزش اتومبیل رانى حرفه‌اى است، پیست کارتینگ قم یکى از زیباترین پیست هاى کارتینگ در ایران بوده و موتورها و ماشین‌هاى پیشرفته‌ای نیز در این مجموعه وجود دارد.



خزایی در ادامه با اشاره به برگزاری رقابت‌های کارتینگ کشوری در قم، اضافه کرد: یکدوره مسابقه کارتینگ رنتال با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور از امروز به میزبانی استان قم برگزار می شود و عصر جمعه بیست و هشتم مهر ماه نیز برترین های خود را خواهد شناخت.



برگزاری رقابت های کارتینگ کشور در بوستان غدیر قم



مدیر اجرایی نخستین پیست کارتینگ استان قم ابراز داشت: این مسابقه در پیست کارتینگ پرشین واقع در بوستان غدیر برگزار می شود.



وی عنوان داشت: این رقابت‌ها در حالی برای نخستین بار به میزبانی استان قم از امروز آغاز می‌شود که انشاءالله صبح روز جمعه بیست و هشتم شهریورماه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و شهردار قم این پیست در مراسمی ویژه رسما افتتاح خواهد شد.



خزایی تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که مردم و شهروندان خوب قمی برای تفریح و ورزش از این پیست استقبال خواهند کرد، ضمن اینکه این قول را نیز از فدراسیون ورزش های موتورسواری و اتومبیلرانی نیز گرفته ایم که به زودی میزبان یکی از معتبرترین رقابت های کشوری این رشته نیز باشیم.

