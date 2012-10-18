بیش از 306 میلیون تن کالا از مرز بین المللی میلک به افغانستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مجرد اظهار داشت: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 61 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: کالاهای صادر شده از مرز بین المللی میلک به وسیله 12 هزار و 892 دستگاه کامیون به افغانستان منتقل شده است.

وی افزود: طی مدت فوق بیش از 28 تن کالا به وسیله 14 هزار و 677 دستگاه کامیون به کشور افغانستان ترانزیت شده است.

مدیرکل حمل ‌‌و‌ نقل و پایانه ‌های سیستان و بلوچستان بیان داشت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 29 درصد رشد در ترانزیت کالا را نشان می ‌دهد.

وی گفت: به کارگیری کارکنان برابر چارت سازمانی و احداث پل دوم میلک، در تسهیل روند ترانزیت و صادرات در مرز میلک موثر است.

وی افزود: به دلیل آنکه مرز میلک کوتاه ترین فاصله را با نقاط مختلف افغانستان دارد با استقبال زیاد تجار روبرو شده و کشور افغانستان به این مرز بعنوان یک نقطه حیاتی توجه ویژه‌ ای دارد.