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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

در شش ماه نخست سالجاری/

بیش از 306 میلیون تن کالا از مرز بین المللی میلک به افغانستان صادر شد

بیش از 306 میلیون تن کالا از مرز بین المللی میلک به افغانستان صادر شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل ‌‌و ‌نقل و پایانه ‌های سیستان و بلوچستان گفت: در شش ماهه نخست امسال، 306 میلیون و 560 تن کالا از مرز بین المللی میلک به افغانستان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مجرد اظهار داشت: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 61 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: کالاهای صادر شده از مرز بین المللی میلک به وسیله 12 هزار و 892 دستگاه کامیون به افغانستان منتقل شده است.

وی افزود: طی مدت فوق بیش از 28 تن کالا به وسیله 14 هزار و 677 دستگاه کامیون به کشور افغانستان ترانزیت شده است.

مدیرکل حمل ‌‌و‌ نقل و پایانه ‌های سیستان و بلوچستان بیان داشت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 29 درصد رشد در ترانزیت کالا را نشان می ‌دهد.

وی گفت: به کارگیری کارکنان برابر چارت سازمانی و احداث پل دوم میلک، در تسهیل روند ترانزیت و صادرات در مرز میلک موثر است.

وی افزود: به دلیل آنکه مرز میلک کوتاه ترین فاصله را با نقاط مختلف افغانستان دارد با استقبال زیاد تجار روبرو شده و کشور افغانستان به این مرز بعنوان یک نقطه حیاتی توجه ویژه‌ ای دارد.

کد مطلب 1722919

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