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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

لاشه سه رأس بز وحشی از شکارچیان متخلف در ایلام کشف شد

لاشه سه رأس بز وحشی از شکارچیان متخلف در ایلام کشف شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست استان ایلام از دستگیری سه متخلف شکار و صید در شهرستان مهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی  کاظمی با اعلام این خبر گفت: مأمورین یگان حفاظت این شهرستان حین گشت زنی درمنطقه حفاظت شده " ولگ"، سه نفرمتخلف راکه اقدام به شکار سه رأس بز وحشی  کرده بودند پس از تعقیب وگریز با همکاری نیروهای مرزبانی دستگیر و از آنها سه  قبضه اسلحه برنو و پران، یک عدد دوربین شکاری و مقادیری فشنگ کشف و ضبط شد.

وی درادامه افزود: همچنین مأمورین یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست پس از گشت و کنترل در حوزه استحفاظی شهرستان ایلام دو متخلف را که اقدام به شکارغیرمجاز سه سر خرگوش و یک قلاده "تشی" کرده بودند، دستگیر کردند.

وی افزود: متخلفین دستگیر شده پس از تنظیم صورت جلسه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: مأمورین یگان حفاظت این اداره کل به طور مستمردر کلیه مناطق حفاظت شده و زیستگاه ها به صورت محسوس و غیر محسوس حضوردارند و درجهت جلوگیری ازشکارغیرمجاز اسامی متخلفین از طریق اصحاب رسانه و جرائد محلی به استحضار همشهریان عزیز خواهد رسید.

 کاظمی درپایان گفت: براساس توافقات به عمل آمده با سفیر عراق در تهران زیستگاه های مرزی در حوزه جغرافیایی استان ایلام با استان های همجوار کشور همسایه به صورت مشترک مورد حفاظت و کنترل قرار می گیرند.

کد مطلب 1722928

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