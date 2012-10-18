لاشه سه رأس بز وحشی از شکارچیان متخلف در ایلام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی کاظمی با اعلام این خبر گفت: مأمورین یگان حفاظت این شهرستان حین گشت زنی درمنطقه حفاظت شده " ولگ"، سه نفرمتخلف راکه اقدام به شکار سه رأس بز وحشی کرده بودند پس از تعقیب وگریز با همکاری نیروهای مرزبانی دستگیر و از آنها سه قبضه اسلحه برنو و پران، یک عدد دوربین شکاری و مقادیری فشنگ کشف و ضبط شد.

وی درادامه افزود: همچنین مأمورین یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست پس از گشت و کنترل در حوزه استحفاظی شهرستان ایلام دو متخلف را که اقدام به شکارغیرمجاز سه سر خرگوش و یک قلاده "تشی" کرده بودند، دستگیر کردند.

وی افزود: متخلفین دستگیر شده پس از تنظیم صورت جلسه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: مأمورین یگان حفاظت این اداره کل به طور مستمردر کلیه مناطق حفاظت شده و زیستگاه ها به صورت محسوس و غیر محسوس حضوردارند و درجهت جلوگیری ازشکارغیرمجاز اسامی متخلفین از طریق اصحاب رسانه و جرائد محلی به استحضار همشهریان عزیز خواهد رسید.