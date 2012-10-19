انتقاد از عدم پایبندی یک کانون ادبی به تعهدات مالی

نسیم اخگر مسئول سابق روابط عمومی کانون ادبی زمستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کانون ادبی زمستان با حمایت اداره کل فرهنگی شهرداری تهران آغاز به کار کرده است. فعالیت این کانون از سال 87 آغاز شد و پس از یک وقفه چند ساله، دوباره از سال 90 با جلسات نقد شعر، ترانه و آلبوم‌های موسیقی ادامه پیدا کرد. نقد کتاب‌های شعر و ترانه یکی از برنامه‌های اصلی این کانون است که با حضور شاعران و ترانه‌‌سرایان کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: کانون ادبی زمستان یک نهاد مردمی محسوب می‌شود که با حمایت اداره کل فرهنگی شهرداری تهران فعالیت می‌کند و به غیر از این نهاد، حامی مالی بیرونی ندارد. مشکلی که باعث شد من همکاری خودم را با این نهاد قطع کنم، عدم تعهد در پرداخت دستمزد بود.

اخگر در ادامه گفت: با وجود گذشت 6 ماه از اردیبهشت ماه امسال و برگزاری بیش از 8 نشست ادبی و همچنین پوشش خبری این برنامه‌ها توسط رسانه‌ها، هنوز مبلغی به عنوان دستمزد به بخش روابط عمومی یا ستاد خبری کانون پرداخت نشده است. برخی اوقات هم که از این عدم تعهد و به تبع آن عدم پرداخت مبلغی به عنوان دستمزد صحبت شد، سخن از کار رفاقتی و بی ریا به میان آمد.

مسئول سابق روابط عمومی کانون ادبی زمستان گفت: این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که در چنین نهادهایی همیشه بودجه‌ای برای بخش روابط عمومی یا ستاد خبری نهاد مربوطه در نظر گرفته می‌شود و با وجود این که بودجه‌ای تحت همین عنوان برای این کانون در نظر گرفته شده است، مبلغی به عنوان دستمزد به بخش روابط عمومی کانون ادبی زمستان پرداخت نشده است.

وی در پایان گفت: عدم پایبندی به پرداخت تعهدات مالی باعث شد که ظرف چند روز گذشته با کار در کانون ادبی زمستان خداحافظی کنم و از آن خارج شوم. در حال حاضر دیگر مسئولیتی در این نهاد ندارم.