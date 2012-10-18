اگر در کرج مقابل پیکان صف آرایی می کردیم نتیجه دیگری به دست می آمد

بهزاد فروغی سرپرست تیم والیبال سایپای البرز در خصوص شکست تیم خود مقابل پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دیدار از حساسیت بالایی برخوردار بود و هر دو تیم بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند و در نهایت تجربه بالای بازیکنان پیکان باعث شد این تیم مقابل سایپا به برتری برسد.

وی ادامه داد: تیم سایپا از بازیکنان جوانی تشکیل شده است و در ادامه مسابقات نارنجی پوشان می تواند در مقابل حریفان خود به برتری برسد.

سرپرست والیبال سایپا تصریح کرد: این شکست باید به فراموشی سپرده شود بازی های زیادی باقی مانده و سایپا می تواند با انجام بازی های خوب امتیازات از دست رفته را جبران کند.

فروغی در ادامه در خصوص برگزاری بازی در خانه والیبال تهران اشاره کرد و گفت: متاسفانه به خاطر کم لطفی مسئولان ورزش استان البرز نمی توانیم در کرج مقابل حریفان خود به میدان برویم و اگر در کرج مقابل پیکان صف آرایی می کردیم شاید نتیجه دیگری به دست می آمد.

تیم والیبال سایپای البرز در هفته اول رقابت های لیگ برتر والیبال مقابل پیکان با نتیجه سه بر صفر شکست خورد.