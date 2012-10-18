به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی امور آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: برنامه درسی برخی رشته‌های مقطع سطح سه(کارشناسی ارشد) حوزه‌های علمیه خواهران اصلاح می‌شود.



حجت‌الاسلام امین نصیری‌پور این رشته‌ها را شامل فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی و فلسفه اسلامی ذکر کرد و افزود: اصلاح برنامه درسی این رشته‌ها به منظور کیفیت‌بخشی به محتوای علمی و همگام‌سازی با نیازهای علمی روز طلاب آماده ارائه به شورای سیاست‌گزاری حوزه‌های علمیه خواهران است.



وی با اشاره به وضعیت فعلی این رشته‌ها ادامه داد: پس از ارزیابی‌‌های صورت گرفته از برنامه‌های درسی این رشته‌ها و اخذ نظر کارشناسان در مورد برنامه و سرفصل این دروس، اصلاح این برنامه‌ها در دستور کارگروه‌های علمی مربوطه قرار گرفته است و هم‌اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.



مدیر دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی امور آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: در صورت تصویب پیشنهاد در شورای سیاست‌گزرای حوزه‌های علمیه خواهران، تعداد واحدهای درسی رشته فقه و اصول با کاهش 15 واحد به 102 واحد خواهد رسید،‌ رشته تفسیر و علوم قرآنی نیز در اصلاح پیشنهادی با کاهش 7 واحد با 98 واحد ارائه خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه سرفصل‌های رشته فلسفه اسلامی نیز تغییر یافته است، گفت: این سرفصل‌ها هنوز به تایید نرسیده است و با تایید نهایی به منظور تصویب به شورای سیاست‌گزاری ارسال خواهد شد.



حجت‌الاسلام نصیری‌پور با اشاره به اینکه سرفصل‌های رشته‌های کلام اسلامی، امامت، اخلاق و تربیت، مهدویت، مطالعات اسلامی زنان و فرق و مذاهب تاکنون به تصویب نرسیده است، اضافه کرد: سرفصل‌های این رشته‌ها از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تهیه شده و به تایید نهایی رسیده است.



وی با اشاره به اینکه پیش از این سرفصل‌های رشته‌های تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران به تصویب شورای گسترش در زیرمجموعه شورای عالی حوزه‌های علمیه می‌رسید، ادامه داد: با آغاز فعالیت شورای سیاست‌گزاری حوزه‌های علمیه خواهران، این شورا تصویب سرفصل‌های رشته‌های حوزه‌های علمیه خواهران را به انجام خواهد رساند.



جشن ازدواج 92 زوج طلبه اصفهانی برگزار شد



همزمان با سالروز ازدواج امیر المومنین(ع) و حضرت زهرا(س) به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان جشن ازدواج 92 زوج طلبه برگزار شد.



در این مراسم که همراه با مدیحه سرایی اهل بیت(ع) برگزار شد، حجت‌الاسلام سیدمهدی ابطحی مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان ازدواج را امری مبارک دانست و افزود: ازدواج موجب می‌شود بسیاری از مفاسد در جامعه کاهش یابد.



وی با اشاره به افزایش سن ازدواج در جامعه اظهار کرد: این موضوع یکی از عوامل کاهش موالید در کشور است، بنابراین اگر بخواهیم به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر افزایش جمعیت جامه عمل بپوشانیم باید سن ازدواج کاهش یابد.



مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به عنوان بهترین الگو برای زوج‌های جوان یاد کرد و گفت: اگر زوج‌های جوان این بزرگواران را الگوی خود قرار دهند، در زندگیشان کدورتی رخ نخواهد داد.



وی افزود: زوج‌های جوانی که در این جشن گردهم آمده‌اند، از ابتدای ذی حجه سال گذشته تا ذی حجه سال جاری به عقد هم درآمده‌اند.



در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام مهدی گرجی، از اساتید حوزه علمیه قم طی سخنانی اظهار داشت :ازدواج از دیدگاه اسلامی هدف نیست بلکه یک وسیله است که می‌توان با آن به سعادت رسید، زن در زندگی باعث رشد مرد است و مرد هم می‌تواند به ترقی و پیشرفت همسرش کمک کند.



وی با اشاره به این که ازدواج بر روی افکار انسان دارای اثرات مهمی است، اظهار داشت: اثر اول ازدواج این است که با انتخاب عاقلانه همسر می‌آموزیم انتخاب‌های دیگر زندگیمان را هم عاقلانه انجام بدهیم.



استاد حوزه‌های علمیه خطاب به طلاب و همسران آنها افزود: اثر دوم ازدواج آن است که وقتی به همسرتان علاقه‌مند شدید تمام رویاهای دوران گذشته را فراموش می‌کنید و به همین علت تشریفات ازدواج را کم می‌کنید.



وی اضافه کرد: اثر سوم ازدواج این است که وقتی نقصی یا عیبی از طرف مقابل مشاهده می‌کنید دیگر مانند قبل از ازدواج متلاطم نمی‌شوید بلکه با آن کنار می‌آیید و سعی می‌کنید تنها حسن‌ها را ببینید.



حجت‌الاسلام گرجی از امام راحل و شهید مطهری به عنوان طلبه‌های نمونه یاد کرد و گفت: آنها در منزل برای همسرشان جلسات درس برقرار می‌کردند و همسرانشان را با خود به اوج کمال و معرفت می‌رساندند.



وی خطاب به طلاب حاضر در این همایش گفت: با حسادت یا مسائل دیگر مانع تحصیل و پیشرفت همسرتان نشوید، اگر خانم شما تحصیل کرده باشد، تربیت فرزندتان هم بهتر خواهد بود.

