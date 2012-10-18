مرکل برای ادای توضیح درباره بحران یورو به بوندستاگ می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان به پارلمان این کشور (بوندستاگ) فراخوانده شد.

وی قرار است به سوالات نمایندگان پارلمان درباره سیاستهای دولت خود در خصوص اجرای اصلاحات در زمینه اقتصادی و واحد پولی اروپا توضیح دهد.

در نشست امروز بوندستاگ همچنین "پیر اشتاینبروک" نامزد حزب سوسیال دموکرات (SPD) برای صدراعظمی آلمان نیز برای نخستین بار حضور خواهد داشت.

این در حالی است که اظهارات مرکل در پاسخ به نمایندگان، به عنوان عاملی تعیین کننده در انتخابات پارلمانی پیش روی آلمان به شمار می رود.

از دیگر محورهای مورد بررسی در بوندستاگ اعزام نظامیان آلمانی به آبهای آزاد برای دفاع از کشتی ها در مقابل حملات دزدان دریایی و ایجاد محدودیت برای ایالتها در تعیین سیاستهای آموزشی خواهد بود.