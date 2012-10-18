کاهش قاچاق مشروبات الکی به کشور/ افزایش ضریب امنیتی مرزها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به ارومیه در جمع خبرنگاران افزود: به دلیل کنترل دقیق مرزهای کشور امسال قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی کاهش چندین برابری داشته و ضریب امنیت در مرزها افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مبارزه با افراد مسلح غیرقانونی از سال گذشته توسط نیروهای مرزبانی گام مهمی در توسعه امنیت مناطق مرزی کشور بود، اظهار داشت: مناطقی چون حاج عمران، جاسوسان، شهیدان در آذربایجان غربی هم اکنون تحت پوشش مرزبانی هستند.

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به اینکه ایجاد واحدهای مرزی در مناطق نو احداث و جاده ها همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: تلاشهای مشترک مرزبانی و سپاه در رابطه با خلاهای موجود در مرزها و کنترل مناطق غیرقابل تردد آغاز و این گذرگاه ها به مناطقی امن تبدیل شده اند.



سردار ذوالفقاری از کاهش اقدامات تروریستی و تجاوزات مرزی وافزایش کشف سوخت قاچاق از ابتدای سالجاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در مرزها به جز مرزهای شمال غرب، غرب و جنوب شرق مشکل خاصی وجود نداشته و به جز تخلفات خرد شاهد مشکلات خاصی نبودیم.



آذربایجان غربی در شمالغربی ایران با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک دارد.