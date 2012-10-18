128 واحد مسکن مهر در بافت تحویل داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی بهروز در جلسه کارگروه زمین و مسکن بافت گفت: عملیات ساخت 128 واحد مسکن مهر در بافت 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به واگذاری واحدهای مذکور طی سه هفته آینده ابراز داشت: 450 میلیون تومان اعتبار برای این امر اختصاص یافت.

بهروز با اشاره به واحدهای مسکونی فرسوده شهرستان بافت، بیان داشت: برای احیا این بافت ها نیز تسهیلات 12 درصد گذاشته شده است.

فرماندار بافت یادآور شد: متقاضیان برای این منظور می توانند به شهرداری ها و مسکن و شهرسازی بافت مراجعه کنند.

بهروز در ادامه با اشاره به اینکه شهرک گلهای یک و دو به علت عدم تراکم شهری و نبود خدمات شهری مناسب با مشکل سند روبرو بودند افزود: با پی گیری های صورت گرفته 160 سند مالکیت برای این شهرک صادر شد.

این مسئول یادآودر شد: بقیه سندهای این شهرک با پی گیری های صورت گرفته به زودی صادر خواهند شد.

