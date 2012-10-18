به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رحمانی در حاشیه برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم برگزیدگان شعب موسسه قرآن ونهج البلاغه با اشاره به مثبت ارزیابی کردن فعالیت موسسات قرآنی در کشور تصریح کرد: موسسات قرآنی کشور از مردمی ترین موسساتی هستند که در عرصه قرآن، عترت و نهج البلاغه فعالیت می کنند و سالیانه نخبگان حافظ قرآنی را تربیت و به جامعه معرفی می کنند



وی اهمیت تربیت حفاظ قرآن کریم را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: تربیت حافظان قرآن کریم نیازمند تدوین چشم انداز و راهبرد است تا مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم در سطح کشور محقق شود.



مدیر برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم ویژه شعب موسسه قرآن و نهج البلاغه با اشاره به ضرورت حمایت مسئولان از موسسات قرآنی گفت: مسئولان کشور بویژه مجلس شورای اسلامی باید از فعالیت های موسسات قرآنی حمایت کنند، چرا که فعالیت این موسسات موجب شکل گیری نهضت قرآن آموزی در کشور شده است.



وی از جمله راهکارهای ضروری جهت رشد و توسعه قرهنگ قرآنی را بهره گیری از روش های نوین آموزشی، استفاده از تجربیات نخبگان قرآنی برای آموزش های نوین و کلاسیک و جذب فارغ التحصیلان حوزوی و نخبگان قرآنی دانست.



رحمانی همچنین با انتقاد از عدم وجود یک نهاد ساماندهی نخبگان قرآنی تاکید کرد: هر ساله حافظان قرآن کریم در این کشور اسلامی تربیت و به جامعه معرفی می شوند اما یک مرکز یا نهاد متولی ساماندهی نخبگان قرآنی در کشور وجود ندارد تا از ظرفیت های این نخبگان بهره مند شود.



وی در پایان تاکید کرد: ما همگی در برابر قرآن مسئولیم و قرآن کتاب جامع و کامل برای هدایت بشر است و مسئولان باید زمینه سازی لازم جهت پیشبرد آموزه های قرآنی را در جامعه فراهم کنند.



حافظان قرآن کریم هتک حرمت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند



حافظان شرکت کننده در مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم برگزیدگان شعب موسسه قرآن و نهج البلاغه با صدور بیانیه ای هتک حرمت پیامبر اسلام(ص) را محکوم کرده و ضمن اعلام انزجار از این حرکت نفرت‌انگیز و اهانت به ساحت پاک نبوی(ص) همراهی خود را با حرکت مسلمین عالم علیه استکبار جهانی اعلام کردند.



بیش از 300 حافظ قرآن کریم شرکت کننده در این دوره از مسابقات با صدور بیانیه ای هتک حرمت پیامبر اسلام)(ص) را محکوم کردند. متن بیانیه به این شرح است:



دین اسلام، دین رأفت، رحمت، مودت و دوستی است و پیامبر اسلام(ص) به عنوان رحمت برای عالمیان از جانب خداوند به رسالت مبعوث شده است و هر کجا ناله مظلومی به گوش می‌رسد، این اسلام است که مسلمین را بر یاری مظلوم به پا می‌دارد و همین باعث شده است که کافران و منافقان که زخم‌خوردگان همیشگی شمشیر حق هستند، هیچ‌گاه از حیله و نیرنگ و تحریک غیرت مسلمانان دست برندارند، به خصوص در این زمان که مسلمانان به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند.



اقدام موهن کارگردان دست نشانده با هویت آمریکایی _ صهیونیستی که با حمایت‌های مادی شیطان بزرگ و رژیم جعلی صهیونیستی صورت گرفته است، گواهی دیگری بر دروغین بودن شعار تکراری حقوق بشر و احترام به ادیان و تمدن آنها، به‌ شمار می‌رود. استکبار جهانی نیز که در پشت سیاست‌های کثیف اسلام‌ستیزی خود، آرزوی نفاق بین مسلمین و ایجاد تقابل بین اسلام و پیروان سایر پیامبران الهی را در سر می‌پروراند، هرگز از گذشته نکبت‌ بار خویش مانند ماجرای سلمان رشدی عبرت نگرفت و نفهمید که توهین به مقدسات اسلامی، صفوف مسلمین را فشرده‌تر و اتحاد جامعه اسلامی را قوی‌تر می‌کند.



امروز دشمنان باید بدانند که با تحریر کلمات موهن در کتابی شیطانی یا اهانت به کتاب آسمانی ما قرآن یا با تنظیم آهنگ و ساخت فیلم‌های موهن در جریحه‌دار کردن روح مسلمانان، مخصوصا شیعیان، نخواهند توانست در دل ایشان ذره‌ای شک و تردید ایجاد کنند؛ بلکه مسلمین با این چنین اقداماتی استوارتر و خروشان‌تر از قبل بر شیاطین روزگار خواهند تاخت و در پایبندی به مقدسات و دفاع از آنها استوارتر خواهند بود. بر همه موحدان و آزادگان دنیا واجب است که قاطعانه با این جریان سوء به مقابله پرداخته، از همه ظرفیت‌های موجود برای مجازات عاملان این‌گونه اقدامات و جلوگیری از تکرار آنها، استفاده نمایند.



ما حافظان قرآن کریم، ضمن اعلام انزجار از این حرکت نفرت‌انگیز و اهانت به ساحت پاک نبوی(ص) همراهی خود را با حرکت مسلمین عالم علیه استکبار جهانی اعلام می‌داریم و به یقین، آتش خشم مسلمین هر روز فروزان‌تر خواهد شد و ان‌شاءالله به زودی پایه‌های کاخ مستکبران روسیاه را در خود خواهد سوزاند.