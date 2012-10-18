هاشمی با رئیس فدراسیون فوتبال مدارس آسیا دیدار کرد/ پیشنهاد عضویت در IOC

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام ستاد خبری چهلمین دوره مسابقات فوتبال مدارس آسیا، یک روز قبل از آغاز مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا در کشورمان، کیومرث هاشمی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با دکتر سوات، رئیس فدراسیون فوتبال مدارس آسیا دیدار کرد.

در این نشست صمیمی که در اردوگاه شهید باهنر تهران و در محل کمپ تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها برگزار شد دو طرف پیرامون مسائل روز فدراسیون فوتبال مدارس آسیا به تبادل نظر پرداختند.

محور اصلی مذاکرات انجام شده در این نشست پیرامون برگزاری منظم مسابقات ورزشی دانش آموزان در آسیا، برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال مدارس آسیا در روز جمعه، معرفی فعالیت‌هایی که در حوزه دانش آموزی انجام می‌شود و توجه هر چه بیشتر به ورزش‌های مدارس بود.

در این دیدار همچنین پیشنهاداتی از سوی کیومرث هاشمی، نایب رئیس فدراسیون ورزش مدارس آسیا پیرامون عضویت در کمیته بین المللی المپیک و همچنین کمیته المپیک آسیا به رئیس فدراسیون فوتبال مدارس آسیا مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.

در این نشست همچنین دکتر پت، بازرس کل وزارت ورزش تایلند و دبیرکل فدراسیون ورزش مدارس آسیا، دکتر نوات دبیر کل ورزش‌های تایلند، فرشید ارمیان سرپرست فدراسیون ورزش مدارس ایران و جوادی مسئول انجمن فوتبال آموزش و پرورش حضور داشتند.