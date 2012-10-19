بانک سینا هم ناشر شد!

به گزارش خبرنگار مهر، بانک سینا در چارچوب برنامه‌های علمی و ترویجی خود، اقدام به ترجمه و انتشار کتاب «نهایت علم اقتصاد، آموزش درباره پول به نوجوانان و جوانان» نوشته کین بابیج با ترجمه جعفر خیرخواهان، کرده است.

در ابتدای این کتاب نیز مقدمه‌ای از عبدالناصر همتی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیرعامل بانک سینا درج شده است. به علاوه همتی مسئولیت ویرایش علمی این کتاب را نیز به عهده داشته است.

این کتاب درباره موضوعاتی چون اهمیت پس‌انداز، استفاده از سپرده‌های بانکی، طریقه استفاده از کارت اعتباری، بیمه عمر، حساب انفرادی بازنشتگی و آموزش آن به نوجوانان و جوانان تالیف و تدوین شده است.

کتاب «نهایت علم اقتصاد» با عنوان فرعی «آموزش درباره پول به نوجوانان و جوانان» در سال 2006 تالیف و در سال 2007 توسط انتشارات رومن و لیتل‌فیلد از ناشران شناخته آمریکا منتشر شد. این ناشر هر سال کتاب‌های زیادی در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری به انتشار می‌رساند. نویسنده کتاب بیش از 25 سال تجربه تدریس در مدارس آمریکا را دارد و دارای مدرک دکترای اقتصاد است. کین بابیج همچنین به عنوان مشاور تبلیغات و بازاریابی فعالیت نموده است و از تجربه‌های خود در تالیف این کتاب استفاده کرده است.

کین بابیج در پیشگفتار چاپ اول این کتاب، هشدارهایی جدی در مورد ایجاد بحران در اقتصاد آمریکا داده است و اعتقاد دارد این کشور در حال دفن شدن زیر بار بدهی است و هرگاه کمر ملت زیر بار بدهی خم شود، دشمنان ما را شکست نخواهند داد، بلکه آن‌ها در آینده مالک این کشور خواهند شد و هرچقدر سوء مدیریت مالی فردی، خانوادگی و ملی افزایش یابد و در مورد آن چاره‌ای اندیشیده نشود، این سرنوشت به واقعیت تبدیل خواهد شد. از نظر او خانوارهای آمریکایی ذهنیت کامل و درستی از مدیریت پول ندارند و بسیاری از آن‌ها دارای استقراض شخصی بی‌حساب و کتاب هستند. وقتی شهروندان معمولی این کشور را با افراد سایر جوامع توسعه یافته مقایسه می‌کند، به این تفاوت‌ها اشاره می‌کند که آن‌ها نه تنها پولی پس‌انداز نمی‌کنند بلکه در عوض، مدام از کارت اعتباری و حتی تا سقف اعتبار از آن استفاده می‌کنند.

وی راه حل برون‌رفت از بحران را تغییر نگرش خانوارها می‌داند و تاکید در مورد مدیریت بخش پولی زندگی، اهمیت مقوله پس‌انداز در زندگی فردی و جامعه، تنظیم بودجه برای خانوار، در نظر گرفتن هزینه فرصت منابع در اختیار جامعه در تصمیم‌گیری و ... را در این کتاب مورد توجه قرار می‌دهد.

در مقدمه کتاب با بازخوانی آرای کنث‌ گالبرایت به عنوان نظریه پرداز اقتصادی در حوزه فرهنگ که در سال 1985 با انتشار کتاب «جامعه مرفه« تحلیلی از نظام اقتصادی آمریکا در دهه 1950 را ارائه نمود، تاکید شده که توجه بیش از اندازه به رویکرد نئوکلاسیکی متعارف نسبت به مصرف شخصی، جامعه را به بی‌توجهی نسبت به سرمایه‌گذاری برای رفع نیازهای عمومی سوق می‌دهد. همچنین مشکلات و تنگناهای اقتصادی را تا حد زیادی ناشی از اشتباهات غیرضروری، خطاهای اجتناب‌ناپذیر، سوء مدیریت پولی افراد، شرکت‌ها،‌ سیاست‌ها و قاوانین عمومی نابخردانه می‌داند و معتقد است در هر جامعه‌ای بزرگان و دولتمردان باید الگو و نمونه خردمندی و انضباط مالی برای نسل جوان باشند.

این کتاب می‌تواند تصویری از اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه حل برون‌رفت از مشکلات جاری کشور به خواننده ارائه کند. وجود داستان‌های کوتاه و جذاب در مورد رفتارهای اقتصادی افراد، توصیه‌های مختلف به والدین و آموزگاران و شیوه‌های مطلوب تدریس از جمله ویژگی‌هایی است که توجه خواننده این کتاب را جلب خواهد کرد.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

وقتی والدین یا سرپرستان به کودک آموزش می‌دهند چگونه با امنیت از خیابان رد شود، جمله «به هر دو سمت خیابان نگاه کن» در آموزش آن‌ها گنجانده شده است. بزرگسال دست کودک را نگه می‌دارد تا مطمئن شود به مراحل مناسب برای رد شدن بی‌خطر از خیابان عمل کند. وقتی من به خواهرزاده و برادرزاده‌هایم درباره گرفتن گواهینامه رانندگی توصیه می‌کنم، نصیحتی که به آن‌ها می‌کنم این است: «همیشه فرض کن هر راننده‌ای در هر لحظه ممکن است بدون دادن هیچ هشداری به شما، کار خطرناکی انجام دهد.» ما جزئیات را بحث می‌کنیم، برای مثال در ذهن برخی رانندگان، علامت توقف به معنای اندکی سرعت را کم کردن است و برای برخی رانندگان چراغ قرمز هرگز کاملا قرمز نیست طوری که هرگز نیازی به توقف کردن کامل نمی‌بینند.

در آموزش مدیریت پول، بزرگسالان می‌توانند به کودکان بیاموزند که به دو سمت نگاه کنید - به روش‌های پس‌انداز کردن پول و به روش‌های پول در آوردن نگاه کنید. آن‌گاه بزرگسال دست کودک را می‌گیرد و با همدیگر از میان فعالیت‌های روزانه مدیریت منضبط، هوشمندانه و کنترل‌شده پولی عبور، و شروع به پس‌انداز کردن پول می‌کنند. همین‌طور که کودک، بزرگ‌تر می‌شود، بزرگسالان می‌توانند توضیحات بیشتری به وی بدهند که مثلا سایر مردم جهان امکان دارد تصمیماتی درباره پول بگیرند که مشکلاتی برای او ایجاد کند.

این کتاب با 304 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 8 هزار تومان توسط مدیریت پژوهش و ریسک بانک سینا منتشر شده است.