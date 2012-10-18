فصلنامه فرهنگ ایلام مربوط به تابستان 91 منتشر شد‏‎

به گزارش خبرگزاری مهر، این فصلنامه با همکاری شماری از اساتید‎ ‎دانشگاه‌ها و با مدیر ‏مسئولی علی ‏گهرسودی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به‏‎ ‎چاپ رسیده است‏‎.‎

در این فصلنامه مطالبی با عنوان سطح‌بندی استان‌های کشور از بعد توسعه‏‎ ‎فرهنگی، بررسی میزان ‏سرمایه ‏اجتماعی جوانان استان ایلام و... منتشر ‏شده است‎.

در اولین مطلب این فصلنامه فرهنگی به بررسی وضعیت فرهنگی استان ایلام‎ ‎پرداخته شده و در ‏واقع سطح‌بندی ‏استانی‌های کشور از بعد توسعه فرهنگی با‏‎ ‎نگاهی به جایگاه ایلام و با استفاده از ‏تکنیک تاکسونومی و تحلیل ‏عاملی‎ ‎انجام شده است‎.‎

در این فصلنامه به بخشی از ویژگی‌های فرهنگی استان ایلام از جمله اعتقاد‏‎ ‎شدید به سنت‌ها و ‏رسوم گذشته، رواج ‏برخی خرافات در زمینه‌های مختلف به ویژه‎ ‎در مناطق روستایی، نرخ بالای ‏بیسوادی در بین جامعه زنان، ترجیح ‏جنسیتی و‏‎ ‎اعتقاد به برتری پسر نسبت به دختر و مرد نسبت ‏به زن و... پرداخته شده است‎.‎

12 ناشر بومی در نمایشگاه کتاب ایلام شرکت کرده اند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: 12 ناشر بومی این استان برای نخستین بار در هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام محصولات خود را به عموم مردم عرضه می کنند.

گهرسودی در نمایشگاه سراسری کتاب ایلام اعلام کرد: در نمایشگاه های کتاب سال های گذشته تنها ناشران غیر بومی شرکت داشتند ولی امسال و برای نخستین بار 12 ناشر استان محصولات خود را عرضه می کنند.

وی ادامه داد: غرفه های نمایشگاه امسال نیز نسبت به نمایشگاه قبل از 190 غرفه به 240 غرفه افزایش داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام نمایشگاه کتاب را مهم ترین رویداد فرهنگی استان دانست که با هدف توسعه و نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتقا مطالعه مردم برگزار می شود.

افزایش سرانه مطالعه نیازمند کار فرهنگی است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی در استان را نیازمند انجام کار فرهنگی دانست.

حجت الاسلام محمد نقی لطفی در بازدید از هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام گفت: در صورت اجرای برنامه های فرهنگی از سوی دستگاه های اجرایی و تعامل مردم، سرانه مطالعه در استان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: ارتقا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان نیازمند مشارکت عمومی و همگانی است.

وی اظهار داشت: فرهنگ مطالعه باید از دوران کودکی در افراد نهادینه شود تا با کتاب مانوس شوند.