فصلنامه فرهنگ ایلام مربوط به تابستان 91 منتشر شد‏‎

به گزارش خبرگزاری مهر، این فصلنامه با همکاری شماری از اساتید دانشگاهها و با مدیر مسئولی علی گهرسودی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است.
در این فصلنامه مطالبی با عنوان سطحبندی استانهای کشور از بعد توسعه فرهنگی، بررسی میزان سرمایه اجتماعی جوانان استان ایلام و... منتشر شده است.
در اولین مطلب این فصلنامه فرهنگی به بررسی وضعیت فرهنگی استان ایلام پرداخته شده و در واقع سطحبندی استانیهای کشور از بعد توسعه فرهنگی با نگاهی به جایگاه ایلام و با استفاده از تکنیک تاکسونومی و تحلیل عاملی انجام شده است.
در این فصلنامه به بخشی از ویژگیهای فرهنگی استان ایلام از جمله اعتقاد شدید به سنتها و رسوم گذشته، رواج برخی خرافات در زمینههای مختلف به ویژه در مناطق روستایی، نرخ بالای بیسوادی در بین جامعه زنان، ترجیح جنسیتی و اعتقاد به برتری پسر نسبت به دختر و مرد نسبت به زن و... پرداخته شده است.
12 ناشر بومی در نمایشگاه کتاب ایلام شرکت کرده اند
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: 12 ناشر بومی این استان برای نخستین بار در هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام محصولات خود را به عموم مردم عرضه می کنند.
گهرسودی در نمایشگاه سراسری کتاب ایلام اعلام کرد: در نمایشگاه های کتاب سال های گذشته تنها ناشران غیر بومی شرکت داشتند ولی امسال و برای نخستین بار 12 ناشر استان محصولات خود را عرضه می کنند.
وی ادامه داد: غرفه های نمایشگاه امسال نیز نسبت به نمایشگاه قبل از 190 غرفه به 240 غرفه افزایش داشته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام نمایشگاه کتاب را مهم ترین رویداد فرهنگی استان دانست که با هدف توسعه و نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتقا مطالعه مردم برگزار می شود.
افزایش سرانه مطالعه نیازمند کار فرهنگی است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی در استان را نیازمند انجام کار فرهنگی دانست.
حجت الاسلام محمد نقی لطفی در بازدید از هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام گفت: در صورت اجرای برنامه های فرهنگی از سوی دستگاه های اجرایی و تعامل مردم، سرانه مطالعه در استان افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: ارتقا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان نیازمند مشارکت عمومی و همگانی است.
وی اظهار داشت: فرهنگ مطالعه باید از دوران کودکی در افراد نهادینه شود تا با کتاب مانوس شوند.
نظر شما