درآمدهای مصوب خراسان جنوبی 41 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی ظهر پنج شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی استان میزان درآمدهای مصوب استان در سال 90 را 60 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم با 41 درصد افزایش برای سال جاری 85 میلیارد و 575 میلیون تومان مصوب شده است.

وی با بیان اینکه میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی خراسان جنوبی از میانگین کشوری پائین تر است، عنوان کرد: این استان باید حدود 0.29 درآمد کل کشور را تامین کند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در پنج ماهه نخست امسال باید 35 میلیارد و 700 میلیون تومان از مجموع درآمدهای مصوب در استان جذب می شد، افزود: طی این مدت 30 میلیارد و 400 میلیون تومان جذب شده که رقم پنج میلیارد و 300 میلیون تومان کسری عملکرد را داشته ایم.

اختصاص 2 درصد اعتبارات کشور به خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه دو درصد اعتبارات کل کشور به خراسان جنوبی اختصاص یافته است، تصریح کرد: این استان در کسری عملکرد جذب اولین استان کشور است که 15 درصد کسری عملکرد داشته است.

امینی عنوان کرد: 37 درصد منابع درآمدی خراسان جنوبی در خود استان و 63 درصد از محل منابع ملی تامین می شود.

وی با تاکید بر اینکه تخصیص اعتبارات جاری استان منوط به کسب 100 درصدی منابع درآمدی است، بیان کرد: تخصیص اعتبارات حقوق و دستمزد در شش ماهه نخست امسال 48 درصد ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت موجود کشور در بحث اعتبارات جاری انقباظی است، ادامه داد: در وضعیت فعلی باید از محل اعتبارات جاری موارد اجتناب ناپذیر پرداخت شود.

امینی به اولویت های پرداخت اعتبارات جاری در استان اشاره کرد و بیان داشت: پرداخت حقوق و فوق العاده کارکنان دولت، حق عائله مندی و اولاد، بیمه و خدمات بازنشستگان، پرداخت های کارکنان قراردادی به ترتیب از اولویت های پرداخت اعتبارات جاری است.