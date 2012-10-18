به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال صبای قم برای مصاف حساس با تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، از امروز برای این بازی حساس که نخستین حضور محمود فکری در کنار عبدالصمد سرمربی صبای قم است، به شکلی جدی در زمین مجموعه ورزشی یادگار امام قم برگزار می شود.



کادر فنی تیم فوتبال صبای قم که به خوبی به اهمیت بازی با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و سه امتیاز آن آگاه هستند، سعی می‌کنند با تمرینات منظم و با برنامه و همچنین مرور تاکتیک‌های مورد نظر بر اساس روش بازی تیم داماش، تیم صبای قم را برای این دیدار فوق‌العاده حساس آماده کنند.



آخرین تمرین صبا در ورزشگاه یادگار امام قم پیش از بازی با سپاهان



سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال زمان برگزاری مسابقه تیم‌های صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان را عصر جمعه 28 مهر ماه قرار داده و بر همین اساس تیم فوتبال صبای قم امشب آخرین تمرین خود را در قم برگزار می‌کند.



در حالی که مسابقه از ساعت 16 و 50 دقیقه عصر روز جمعه بیست و هشتم مهر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود، صبایی‌ها آخرین تمرین خود را پیش از بازی مقابل فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که مرور تاکتیک‌های ویژه این دیدار خواهد بود، در ورزشگاه یادگار امام قم به انجام خواهند رساند.



معرفی داوران مسابقه صبا و سپاهان



بر اساس اعلام کمیته داوران دیدار تیم‌های صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان را محسن قهرمانی داور با تجربه فوتبال کشورمان قضاوت خواهد کرد، ضمن اینکه این داور مطرح را حسن کامرانی‌فر به عنوان کمک اول، حسن یوسفی به عنوان کمک دوم و محمد ملکی به عنوان داور چهارم همراهی خواهند کرد، در حالی که ناظر بازی یدالله سلیمانی و نماینده فدراسیون فوتبال نیز مصطفی شهبازی است.



دیدار تیم‌های صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به دلیل اینکه دو تیم در فاصله پنج امتیازی یکدیگر در رده های اول و دهم جدول رده بندی لیگ برتر جای دارند یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس محسوب می‌شود.



نخستین تقابل مرفاوی و کرانچار



سرمربی سابق استقلال و مس کرمان یعنی عبدالصمد مرفاوی به عنوان نفر اول کادر فنی تیم فوتبال صبای قم در سومین تجربه مربیگری خود در لیگ دوازدهم با سرمربی کروات تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که پیش از این در پرسپولیس تهران نیز مربیگری کرده است، رقابتی دیدنی خواهد داشت.



در حالی که مرفاوی بعد از جدال صبا با استقلال و داماش، برای سومین بار به عنوان سرمربی تیم صبای قم، نماینده فوتبال قم را مقابل فولاد مبارکه سپاهان اصفهان مربیگری می‌کند، در سوی دیگر میدان زلاتکو کرانچار نیز بعد از پرسپولیس لیگ دهم و بازی رفت صبا و سپاهان در لیگ یازدهم، برای سومین بار به عنوان سرمربی سپاهان اصفهان مقابل تیم صبا قرار می‌گیرد.

