به گزارش خبرنگار مهر، یدالله قلایی زاده در آئین تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی و جشن دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه اظهار داشت: حسن انتخاب شمارا به دلیل انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاهی که قرار است درآن به تحصیل بپردازید را به چند دلیل به شما تبریک می گویم.

وی افزود: یکی از دغدغه‌هایی که برای همه داوطلبان ادامه تحصیل آموزش عالی وجود دارد، اطمینان خاطر از این است که در آتیه جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در داخل یا خارج از کشور با مشکلی مواجه نشوید، هر چند که شما با مطالعه وآگاهی به دانشگاه آزاد آمده اید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه ادامه داد: دانشگاه آزاداسلامی در تمام دانشگاه های دنیا صاحب کرسی است و به عبارتی شما در داخل و خارج کشور با مشکل معتبر بودن مدرک تحصیلی برای ادامه تحصیل مواجه نخواهید بود.

وی اضافه کرد: این خود مزیتی است که گاها در ارتباط با رقبای دانشگاه آزاد در سطح داخل کشور به عنوان مزیتی نسبی شناخته می شود و به جرات می توانیم بگوییم که یکی از بهترین دانشگاه های موجود در ایران هستیم.

مدرک دانشگاه آزاد تفاوتی با دانشگاه دولتی ندارد

قلایی‌زاده اضافه کرد: مدرک تحصیلی شما هیچ تفاوتی با مدرک تحصیلی دانشگاه های معتبر دولتی ندارد و هم برای ادامه تحصیل و هم برای اشتغال مدرک این دانشگاه از اغتبار بسیار بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: غرض ورزی برخی افراد ذی نفوذ در گذشته در مقاطعی سبب شد خط حائلی بین مدارک دانشگاه‌های دولتی معتبر و سایر دانشگاه‌ها ایجاد شود که امروز یک دهه می‌شود که این مشکل حل شده واین نتیجه تلاش‌های شما دانشجویان بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه گفت: در حال حاضر در حوزه آموزشی و پژوهشی رزومه و عملکرد، دانشگاه آزاد به عنوان یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها است و بزرگترین دانشگاه حضوری دنیا، دانشگاه آزاد اسلامی ایران است.

وی در ادامه بیان داشت: در همه محافل علمی و پژوهشی رتبه معتبری به این دانشگاه اختصاص داده شده است و در مجامع دانشگاهی معتبر دنیا دانشگاه آزاد عضو فعال است.

اعتبار دانشگاه به تلاش دانشجویان بستگی دارد

وی خاطر نشان ساخت: حساسیت و اهمیت این قضیه مسئولیت ما و شما را بیشتر می کند و برای حفظ رتبه فعلی ما و شما باید تلاش بیشتری کنیم، چرا که اعتبار دانشگاه بستگی به تلاش شما دارد.

قلایی زاده با مولود انقلاب خواندن دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: همزمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران سیر متقاضیان برای ادامه تحصیل در آموزش عالی منجر به صدور دستور الهی امام خمینی(ره) در زمینه گسترش دانشگاه‌ها شد.

وی افزود:هم از لحاظ معنوی وهم از لحاظ مادی شروع این مجموعه عظیم علمی فرهنگی تحت عنوان دانشگاه آزاد اسلامی مرهون زحمات و مساعدت امام راحل است و تا زمانی که این دانشگاه فعالیت می‌کند همه خود را مدیون الطاف امام و مقام معظم رهبری و مسئولان دلسوز که خواهان رشد و ارتقای ایرانی هستند، می‌دانیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه در پایان گفت: باید از زحمات آقای عبدالله زاده رئیس سابق بسیج دانشجویی دانشگاه که افتخارات زیادی رابرای این واحد دانشگاهی در عرصه‌های گوناگون رقم زدند، از جانب خود و همکارانم نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم و آرزوی توفیق و سربلندی را برای ایشان در تمام مراحل زندگی دارم.

غلامرضا عبدالله زاده مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزادواحد گناوه هم دراین مراسم حضور در بسیج دانشجویی را افتخار خود دانست و به ارائه عملکرد چند ساله خود درراه اندازی کانون های مختلف بسیج دانشجویی، همایش‌ها، یادواره‌های شهدا و اردوی جهادی پرداخت.

دراین مراسم بهمنیاری وعلیزاده معاون مالی و کارشناس آموزشی این دانشگاه نیز دانشجویان رابا مسائل حوزه کاری خود آشنا ساختند و در پایان هم از خدمات غلامرضا عبدالله زاده مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزادگناوه تقدیر و حسن بویراحمدی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی این دانشگاه معرفی شد.