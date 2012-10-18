  1. استانها
  2. قم
۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

فراهانی در گفتگو با مهر:

برخورد خودروی پراید موتورسیکلت و عابر پیاده 2 مجروح برجای گذاشت

برخورد خودروی پراید موتورسیکلت و عابر پیاده 2 مجروح برجای گذاشت

قم – خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم از مجروح شدن 2 نفر بر اثر برخورد خودروی پراید، موتورسیکلت و عابر پیاده بایکدیگر و سقوط 2 نفر از ارتفاع در این شهر خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز بر اثر برخورد خودروی پراید،موتورسیکلت و عابر پیاده با یکدیگر در خیابان عماریاسر 2 نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.

سقوط 2 نفر از ارتفاع
 
وی ادامه داد: در ساعت 12 و 45 دقیقه روز گذشته بر اثر حادثه سقوط از ارتفاع در شهرک قدس 2 نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.

برخورد یک دستگاه پژو با خودروی پیکان
 
فراهانی افزود: عصر روز گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با پیکان در محور جعفریه 6 نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.
 
کد مطلب 1722988

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها