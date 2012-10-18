برخورد خودروی پراید موتورسیکلت و عابر پیاده 2 مجروح برجای گذاشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز بر اثر برخورد خودروی پراید،موتورسیکلت و عابر پیاده با یکدیگر در خیابان عماریاسر 2 نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.

سقوط 2 نفر از ارتفاع

وی ادامه داد: در ساعت 12 و 45 دقیقه روز گذشته بر اثر حادثه سقوط از ارتفاع در شهرک قدس 2 نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



برخورد یک دستگاه پژو با خودروی پیکان

فراهانی افزود: عصر روز گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با پیکان در محور جعفریه 6 نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.

