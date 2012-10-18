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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

حسنوند خبر داد:

18 هزار بافنده فرش فعال در لرستان وجود دارد

18 هزار بافنده فرش فعال در لرستان وجود دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت سهامی فرش استان لرستان گفت: در حال حاضر 18 هزار و 500 بافنده فرش فعال در این استان وجود دارد.

رجب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع 70 هزار بافنده فرش در لرستان وجود دارد که از این  تعداد 18 هزار و 500 نفر فعال هستند.

وی بیان داشت: بیش از 95 درصد این بافندگان فرش در لرستان خانم هستند.

مدیر شرکت سهامی فرش استان لرستان همچنین به بیمه بافندگان فرش این استان اشاره کرد و گفت: تا کنون بیش از 9 هزار و 500 بافنده فرش در لرستان بیمه شده است.

حسنوند با اشاره به تعداد کارگاه های فرش بافی در استان لرستان تصریح کرد: در حال حاضر 207 کارگاه فرش بافی به صورت متمرکز و غیر متمرکز در این استان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به برگزاری دوره های بهبافی فرش در استان لرستان افزود: تا کنون 193 دوره بهبافی در روستاها و شهرهای مختلف لرستان برگزار شده است.

کد مطلب 1722991

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