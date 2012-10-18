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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

سبحانی:

کسب 3 امتیاز دیدار مقابل ملوان برای سایپا ارزش بالایی دارد

کسب 3 امتیاز دیدار مقابل ملوان برای سایپا ارزش بالایی دارد

کرج - خبرگزاری مهر: هافبک دفاعی تیم فوتبال سایپا گفت: سه امتیاز دیدار مقابل ملوان از ارزش بالایی برخوردار است و هرتیمی که میانه میدان را از آن خود کند می تواند برنده دیدار شود.

اسحاق سبحانی هافبک میانی تیم فوتبال سایپا البرز درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: تیم فوتبال ملوان تیم پر مهره‌ایی است که با اتکا برقدرت خطوط میانی و حمله از حریفان خود امتیاز کسب می کند.

 وی ادامه داد: مصاف با ملوان با توجه به شرایط آب و هوای شهر انزلی و همچنین زمین مسابقه بسیار دشوار است و فشار مضاعفی را به سایپا وارد می کند.

سبحانی در خصوص شرایط سایپا برای این دیدار اظهار داشت: در طول هفته تمرینات منظمی را پشت سرگذاشته‌ایم و کادر فنی نیز تاکتیک‌ها و نقاط قوت و ضعف حریف را آنالیز کرده است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: بازیکنان سایپا با هدف کسب سه امتیاز این دیدار برای این کار تمام توان خودر ا به کار خواهند گرفت که با برتر ی در خطوط سه‌گانه دفاع، میانی و حمله،حریف خود را مغلوب کنند.

کد مطلب 1722995

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