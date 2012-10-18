کسب 3 امتیاز دیدار مقابل ملوان برای سایپا ارزش بالایی دارد

اسحاق سبحانی هافبک میانی تیم فوتبال سایپا البرز درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: تیم فوتبال ملوان تیم پر مهره‌ایی است که با اتکا برقدرت خطوط میانی و حمله از حریفان خود امتیاز کسب می کند.

وی ادامه داد: مصاف با ملوان با توجه به شرایط آب و هوای شهر انزلی و همچنین زمین مسابقه بسیار دشوار است و فشار مضاعفی را به سایپا وارد می کند.

سبحانی در خصوص شرایط سایپا برای این دیدار اظهار داشت: در طول هفته تمرینات منظمی را پشت سرگذاشته‌ایم و کادر فنی نیز تاکتیک‌ها و نقاط قوت و ضعف حریف را آنالیز کرده است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: بازیکنان سایپا با هدف کسب سه امتیاز این دیدار برای این کار تمام توان خودر ا به کار خواهند گرفت که با برتر ی در خطوط سه‌گانه دفاع، میانی و حمله،حریف خود را مغلوب کنند.