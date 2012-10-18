مراسم نکوداشت سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنج شنبه در تالار معصومیه استانداری قم برگزارشد، کرم رضا پیریایی استاندار، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی و احمد امیرآبادی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند که تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی گزارشی از روند اجرای مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به قم و آخرین وضعیت آن‌ها را ارائه کردند که مهم‌ترین آن‌ها شامل گزارش شهرداری قم، راه و شهرسازی، اداره گاز استان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی استان، نوسازی و تجهیزات مدارس و شرکت آب منطقه‌ای قم بود.



استاندار قم با مهم دانستن مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب در استان قم اظهار داشت: همه مسئولان و مدیران اجرایی استان باید تلاش کنند تا مصوبات سفر رهبری به قم به طور کامل اجرا شود.



کرم رضا پیریایی عنوان کرد: ذائقه کار جمعی در قم وجود دارد که جا دارد با تقویت این امر که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز است تلاش مسئولان در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم استان افزایش یابد.



وی عنوان کرد: هر یکی از مسئولان استان باید کارهایی که در راستای اجرای مصوبات سفر رهبری به قم به آنها محول شده است را در طی این دو سال مورد ارزیابی قرار دهند و ببینند در این مدت تا چه میزان توانسته‌اند در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها موفق بودند.



مردم قم در استقبال از رهبر انقلاب حماسه ماندگاری به جای گذاشتند



حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی، نماینده مرد قم در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه سفر رهبر معظم انقلاب در سال 89 و در زمان حساسی برگزار شد افزود: در آن زمان دشمنان چشم به این سفر دوخته بودند تا ببینند چه استقبالی از رهبر انقلاب خواهد شد که خوشبختانه مردم همیشه در صحنه قم که همواره پایبندی خود را به انقلاب و کشور در برهه‌های مختلف به اثبات رساندند در استقبال از رهبر انقلاب حماسه ماندگاری به جای گذاشتند.



اجرای مصوبات سفر رهبر ی به قم بر همه مدیران استان تکلیف است



احمد امیرآبادی دیگر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اجرای مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب بر همه مسئولان و مدیران استان تکلیف و وظیفه است افزود: در راستای اجرای مصوبات سفر رهبر انقلاب به قم کارهای خوبی انجام شده است که این امر با تلاش همه مدیران محقق شده است.