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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

کاویانی به مهر خبر داد:

7 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا به بافندگان فرش لرستان پرداخت شد

7 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا به بافندگان فرش لرستان پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر مجتمع فرش شهرستان خرم آباد از پرداخت 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات شتغالزا به بافندگان فرش این استان خبر داد.

 ایرج کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته بیش از 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات اشتغالزا به بافندگان فرش لرستانی پرداخت شده است.

وی بیان داشت: در مجموع به بیش از 2 هزار و 236 نفر بافنده فرش استان لرستان این تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر مجتمع فرش شهرستان خرم آباد همچنین با اشاره به برگزاری 65 دوره تکمیلی فرش بافی توسط شرکت سهامی فرش لرستان تصریح کرد: همچنین تا کنون 13 دوره آموزشی منتج به اشتغال در زمینه فرش نیز در این استان برگزار شده است.

کاویانی با اشاره به آموزش بهبافی فرش به 7 هزار و 800 نفر در لرستان یادآور شد: در مجموع این تعداد بیش از 200 هزار نفر ساعت آموزش بهبافی را طی کرده اند.

کد مطلب 1723000

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