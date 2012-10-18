7 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا به بافندگان فرش لرستان پرداخت شد

ایرج کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته بیش از 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات اشتغالزا به بافندگان فرش لرستانی پرداخت شده است.

وی بیان داشت: در مجموع به بیش از 2 هزار و 236 نفر بافنده فرش استان لرستان این تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر مجتمع فرش شهرستان خرم آباد همچنین با اشاره به برگزاری 65 دوره تکمیلی فرش بافی توسط شرکت سهامی فرش لرستان تصریح کرد: همچنین تا کنون 13 دوره آموزشی منتج به اشتغال در زمینه فرش نیز در این استان برگزار شده است.

کاویانی با اشاره به آموزش بهبافی فرش به 7 هزار و 800 نفر در لرستان یادآور شد: در مجموع این تعداد بیش از 200 هزار نفر ساعت آموزش بهبافی را طی کرده اند.