حدود 850 انجمن اولیاء و مربیان در مدارس استان قم فعالیت دارند

علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مدارس باید تا 15 مهرماه انجمن اولیا و مربیان را تشکیل می دادند ابراز داشت: حداقل عضوهای هر انجمن در مدارسی که تا 300 دانش آموز دارند، چهار نفر از مربیان مدرسه و 4 نفر از منتخب اولیاء هستند.



وی ادامه داد: برای مدارس بالای 300 دانش آموز برای هر 100 نفر اضافه یک نفر به منتخبان اولیا اضافه می شود.



رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان قم با اشاره به نامگذاری 24 تا 30 مهر ماه به نام هفته انجمن اولیا و مربیان بیان داشت: شعار امسال با عنوان تعامل اولیاء و مربیان و تحول در آموزش و پرورش مطرح شده است.



وی با تاکید براینکه در استان قم حدود 850 انجمن اولیاء و مربیان فعالیت دارند گفت: این انجمن ها با عضویت حداقل هفت هزار نفر در مدارس سطح استان مشغول به فعالیت هستند.



یوسفی درباره فعالیت های اصلی انجمن اولیاء و مربیان، مشورت رسانی به مربیان مدرسه را از مهمترین فعالیت های انجمن برشمرد و ابراز کرد: فعالیت های اجرایی، برنامه ریزی و نظارتی نیز از دیگر برنامه های انجمن اولیاء و مربیان است.