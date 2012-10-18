به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی اعلام کرد: ورزش همگانی پایه و اساس همه ورزش‌ها بوده و در این راستا برنامه‌های مختلفی در راستای توسعه این ورزش در استان ایلام اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: نفوذ این ورزش در میان خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دستگاه اجرایی بوده که در این راستا نیز فعالیت می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: برای جبران عقب ماندگی‌ها در ورزش، جامعه ورزش و تمام مدیران استان باید بیشتر وقت خود را به این مهم اختصاص دهند.

فتاحی تصریح کرد: خوشبختانه مسئولان ارشد استان اهتمام ویژه‌ای به توسعه ورزش در استان ایلام داشته که باید این مهم از سوی دیگر مسئولان نیز تلقی شود.

همایش خانواده پویا در ایلام برگزار می‌شود

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و امور جوانان استان ایلام گفت: همایش خانواده پویا در ایلام برگزار می‌شود.

صادقیان اعلام کرد: این همایش بزرگ به مناسبت هفته ازدواج در استان ایلام برپا می‌شود.

وی ادامه داد: از تاریخ 26 مهر ماه تا یکم آبان ماه به هفته ازدواج نامگذاری شده است که این دستگاه در این هفته برنامه‌های ویژه‌ای را تدوین و طراحی کرده است.

این مسئول اضافه کرد: یکی از برنامه‌های این دستگاه برپایی این همایش بوده که با موضوع مهارت‌های ازدواج موفق با حضور زوج‌های جوان ایلامی برپا می‌شود.

یک دوره کارگاه تخصصی روانشناسی ویژه مربیان در ایلام برگزار شد

از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام یک دوره کارگاه تخصصی روانشناسی ورزش ویژه مربیان به مدت یک روز در محل سالن آموزش معاونت فرهنگی امور جوانان با حضور بیش از 45 مربی برتر هیأتهای ورزشی استان برگزار شد.

که این کلاس با مدرسی خانم ظفرجو از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان و رئیس کمیته روانشناسی هیئت پزشکی ورزشی استان برگزار شد.

کلاس مربیگری تیراندازی اهداف پروازی درجه 3 در ایلام برگزار شد

یک دوره کلاس مربیگری تیراندازی اهداف پروازی درجه سه در شهر ایلام برگزار شد.

این کلاس به مدت یک هفته با مدرسی آقای فرشید عبدالمحمدی مدرس فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا از ورزشکاران شایسته استان ایلام در سالن اختصاصی تیراندازی شهرستان ایلام برگزار شد .

این دوره با حضور 30 نفر از ورزشکاران تیراندازی آقا و خانم استان برگزار و به کسانی که با موفقیت آزمون کتبی و عملی را پشت سر گذاشتند گواهینامه مربیگری درجه 3 اعطا شد.

تیم های برتر ایروبیک هفته تربیت بدنی و ورزش مشخص شدند

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یک دوره مسابقات ایروبیک بانوان در محل سالن هفت تیر شهر ایلام برگزار شد.

این مسابقات با حضور باشگاه های شهر ایلام برگزار شد.

در پایان این دوره باشگاه مارال نخست و باشگاه آسو عنوان دوم مسابقات را به دست آوردند .

نفرات برتر تنیس روی میز معرفی شدند

یک دوره مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور 32 ورزشکار از دو شهرستان (ایلام- ایوان) برگزار شد.

این مسابقات به صورت انفرادی بارقابت بسیار زیبایی در سالن اختصاصی تنیس روی میز نیر و نشاط شهر ایلام به مدت یک روز برگزارشد.

در پایان این دوره سعید نصیری از ایلام مقام اول، سهیل بیگی از ایوان نشان نقره، حامد خوش نگار از ایلام مقام سوم این دوره را تصاحب کرد.

ووشو کاران ایلامی در مسابقه های بین المللی آلمان خوش درخشیدند

دو ووشو کار ایلامی در رقابت های ووشو بین المللی کشور آلمان خوش درخشیدند.

دو ووشو کار شایسته ایلامی که به همراه تیم کشورمان در فستیوال 2012 آلمان شرکت کرده بودند موفق به کسب دو نشان طلا شدند.این مسابقه ها در سبک ( شائولین چوان) ووشو و در دو بخش تالو و ساندا برگزار شد.