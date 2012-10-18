برگزاری نمایشگاه دستاوردهای ورزشی مدارس شهرستان پاکدشت

محمدرضا جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدیریت آموزش و پرورش پاکدشت در نظر دارد برای ارائه دستاوردهای مدارس این شهرستان در زمینه ورزش و تربیت بدنی نمایشگاهی از دستاوردهای ورزشی پاکدشت در طول سه سال اخیر، برگزار کند.

30 مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دخترانه پاکدشت در 36 غرفه ی مجزا به ارائه دستاوردهای مدارس خود در حوزه ورزش و تربیت بدنی خواهند پرداخت.

وی افزود: این نمایشگاه به مدت سه روز از اول تا سوم آبان ماه سال جاری در سالن ورزشی مجتمع حضرت علی بن ابی طالب (ع) واقع در بلوار شمالی شهید قمی پاکدشت برگزار خواهد شد.

اجرای نمایشهای ویژه کودک و غرفه ارائه کتب ورزشی

مدیر آموزش و پرورش پاکدشت بیان داشت: اجرای نمایشهای ویژه کودک، غرفه ارائه کتب ورزشی، غرفه بهداشت سلامت، غرفه تستBMI ، قد، وزن، فشار و قندخون، غرفه حرکات اصلاحی، اجرای جنگهای نمایشی با محتوای تربیت بدنی از دیگر بخشهای جنبی این نمایشگاه خواهد بود.

وی در پایان از مدیران، معلمان و دست اندرکاران ورزش مدارس شهرستان پاکدشت و همچنین از عموم مردم این شهرستان، برای بازدید از این نمایشگاه دعوت به عمل آورد و اظهار امیدواری کرد تا بازدیدکنندگان با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود یاری گر برگزار کنندگان این گونه نمایشگاهها باشند.

گفتنی است، در این نمایشگاه مسابقات ورزشی از جمله تنیس روی میز و دارت برگزارخواهد شد.

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی شهرستان پاکدشت

مدیر آموزش و پرورش پاکدشت همچنین از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی شهرستان پاکدشت خبر داد.

وی گفت: انتخابات شورای دانش آموزی همزمان در کشور برگزار می شود که همه دانش آموزان می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

جوادی افزود: آموزشگاه امام حسین(ع) در شهر پاکدشت، آموزشگاه بیتا قبائیان در شهر فرون آباد و آموزشگاه زعیم در شهر شریف آباد به عنوان مدارس پایلوت است که مورد بازدید مسئولان اداره آموزش و پرورش قرار می گیرد.

مدیر آموزش وپرورش پاکدشت بیان داشت: امید است این انتخابات با حضور دانش آموزان و همکاری اولیای مدارس، با شکوه تر از دوره های پیشین برگزار شود.