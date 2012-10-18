حوزه آموزش و توانبخشی حرفه ای روشندلان مورد بی مهری قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مهردادی در آیین تجلیل از روشندلان موفق استان افزود: روشندلان و سایر توانخواهان امروز به آموزش حرفه ای متناسب با استعدادهای آنان نیاز دارند.
وی ادامه داد: با توجه به مقتضیات زمان رفع نیاز های این قشر از جامعه باید بصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد به نفس توانخواهان به ویژه روشندلان باید تقویت شود گفت: در این زمینه توانخواهان باید امور شخصیشان را در زمینه های مختلف در حد امکان انجام دهند.
مهردادی بیان داشت: روشندلان استعدادهای پنهان نهفته ای داشته که باید شناسایی و شکوفا شوند.
وی با ذکر اینکه حدود یک درصد جوامع دچار معلولیت نابینایی هستند گفت: از ۱۰هزار معلول شناسایی شده در استان هزار و ۶۹۰نفر روشندل با درجه خفیف، متوسط و شدید هستند.
وی بیان داشت: بهزیستی به تنهایی قادر به رفع مشکلات روشندلان نیست و در این زمینه تشکل های غیر دولتی و مردم باید وارد کار شوند.
معاون توانبخشی بهزیستی ایلام گفت: مجموعه اقدام این افراد نباید تنها توجه به برنامه های کم محتوا باشد چراکه عمده ترین مشکلات توانخوهان و روشندلان ازدواج، اشتغال و مسکن و تحصیل است.
روشندلان مناطق روستایی استان مورد درمان ویژه قرار می گیرند
وی اضافه کرد: بر سااس برنامه ریزیهای انجام گرفته ۵۸روشندل این مناطق زیر پوشش عمل جراحی قرار خواهند گرفت.
رستمی همچنین از راه اندازی نخستین مرکز آموزش خط بریل در استان خبر داد و گفت: این مرکز تا ماه آینده با همکاری فنی و حرفه ای در این استان راه اندازی خواهد شد.
وی بیان داشت: برای راه اندازی این مرکز هشت دستگاه برجسته نگار از سوی بهزیستی کشور در اختیار این اداره کل قرار گرفته است.
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