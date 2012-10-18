به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم با حضور در یک برنامه تلویزیونی صراحتا به مشکلاتی اشاره کرد که بخش اعظمی از آنرا جریانات حاشیه‌ای داخلی و خارجی کشتی تشکیل می‌دهد. خادم در همان ابتدا در پاسخ به این سئوال که چطور شد بعد از 10 سال دوباره به عرصه کشتی بازگشت، گفت: به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ کشتی همواره پیگیر این رشته بودم ولی در طول این سال‌ها هیچگاه تقاضا یا امکانی برای حضور به این عرصه نداشتم. به هر حال این فرصت بعد از تغییرات اخیر فدراسیون کشتی به وجود آمد تا من از حدود هشت ماه قبل از المپیک 2012 لندن مجددا وارد عرصه کشتی شوم. احساس می‌کنم که وظیفه من این بود و مردم نیز از من انتظار دارند تا همچنان بمانم و کار کنم.

این دین بر گردن من بود

مدیر فنی تیم‌های ملی در واکنش به این موضوع که برخی از اهالی کشتی از نحوه ورودش به تیم ملی گله مند بودند و همچنان معتقدند که تیم ملی با همان کادر قبلی به خوبی نتیجه می‌گرفت نیز افزود: من برای بازگشت همه جوانب و شرایط را در نظر گرفتم و احساس کردم که ورودم به دنیای کشتی در این مقطع زمانی بسیار مثبت و مثرمثمر است. این دین بر گردن من بود و هم اکنون موقعیت حضورم در این عرصه فراهم شد که البته معتقدم برای رسیدن به اهداف اصلی باید طبق برنامه‌ای اصولی و دراز مدت عمل کرد.

خادم در ادامه اظهاراتش به پیشرفت‌های مختلف کشتی ایران در حوزه‌های فنی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: ممکن است برخی از نتایج حاصله زود بازده نباشند اما اگر فرصت و شرایط مطلوب مهیا باشد امیدوارم با فضایی متفاوت در حوزه‌های فنی و فرهنگی روبه‌رو خواهیم شد. کشتی ایران ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی دارد که من فکر می‌کنم باید بیش از آنکه نتیجه محور باشیم باید به این ظرفیت‌ها توجه کنیم.

مردم از من انتظار دارند

مدیر فنی تیم‌های ملی در اواسط این گفتگوی تلویزیونی صراحتا به نکاتی اشاره کرد که در طول این مدت کمتر در خصوص آن صحبت کرده بود. خادم بارها از برخی جریانات ورزشی و غیر ورزشی صحبت کرد که سال‌ها بود نمی‌خواستند او در کشتی باشد و گفت: شاید من در طول این سالیان دارای موقعیت‌های دیگری در عرصه مدیریتی بودم اما همیشه به کشتی بدهکارم. به هر حال باید این تقاضا و مجال به وجود می‌آمد. خوشبختانه هم اکنون تنها عاملی که مرا برای ادامه کار مصمم‌تر می‌کند، خواسته و توقعات مردم است که از من انتظار دارند حالا که آمدم بمانم و با همان بضاعت به کشتی خدمت کنم ولی متاسفانه انگار چنین فضا و فرصتی به آن روشنی که فکر می‌کردیم وجود ندارد!

بخشی از حاشیه‌ها غیرورزشی است

وی بارها در طول اظهاراتش از وجود جریانات حاشیه‌ای در کشتی یاد کرد و این جریانات را به دو بخش ورزشی و غیر ورزشی تقسیم کرد. خادم در این رابطه گفت: همواره مسائل حاشیه‌ای در ورزش و رشته کشتی وجود داشته اما امروز شاهد جریاناتی هستیم که با کمال تاسف بخشی از آن ورزشی است و بخش دیگری از خارج ورزش هدایت می‌شود که به واقع با اهداف کشتی همخوانی ندارد. متاسفانه این جریانات خارجی به دنبال منافعی هستند که در نهایت به ضرر کشتی خواهد بود.

خادم افزود: همین جریانات حاشیه‌ای بعد از المپیک 2012 لندن هم ادامه داشت و حتی باعث شد بسیاری از برنامه‌ها راکد بماند و روند رو به جلوی ما دچار مشکل شود. به عنوان مثال یکی از ضرورت‌های امروز ما در کشتی، کار و برنامه‌ریزی در سطوح پایه است اما همین فضای حاشیه‌ای بارها برای ما مشکل ساز شده و کار را برای‌مان دشوار کرده است. البته فعلا من هستم و امیدوارم تا جایی که بتوانم باشم و کار کنم.

فعلا شاهد گذر زمان هستیم!

خادم حواشی کنونی را گذرا خواند اما به آنچه که در نهایت به ضرر کشتی تمام خواهد شد اشاره کرد و گفت: این حواشی هم گذراست اما چیزی که کشتی از آن محروم خواهد شد، زمان برای رشد و پرورش استعداهاست که باید بزودی جایگزین قهرمانان بزرگ و ملی ما باشند. به عنوان مثال ما بعد از مهدی تقوی یا رضا یزدانی چه کسی را داریم تا با اطمینان در اوزان آنان استفاده کنیم؟ درست است که ما استعدادهای ارزشمندی داریم اما باید زمان و فضای آرامی هم داشته باشیم تا بتوانیم صرف رشد و پیشرفت آنان کنیم.

وی افزود: روس‌ها سال‌هاست که کلاس فنی خود را در اوج تغییرات مختلف حفظ و به تمامی حریفان خود تحمیل کرده‌اند و همچنان از کلاس خاص خود بهره می‌برند. مطمئنا ما هم می‌توانیم، همانگونه که فرصت قهرمانی را در المپیک لندن از آنان گرفتیم. ما قابلیت‌های خوبی داریم و می‌توانیم همواره به همان تکنیک‌های ناب کشتی ایرانی خود تکیه کنیم اما باید زمان مناسب و فضای آرامی در اختیار داشته باشیم.

لیگ را به هر قیمت برگزار می‌کنیم

بخش دیگری از اظهارت مدیر فنی تیم‌های ملی به تعویق در برگزاری لیگ کشتی اختصاص داشت که خادم نیز با توجه به مهلت اعلام شده از سوی فدراسیون کشتی ابراز امیدواری کرد پیکارهای لیگ بزودی حتی با حضور سه یا چهار تیم راه اندازی شود. البته وی بارها به محدودیت‌های زمانی و لزوم عدم تداخل لیگ با برنامه‌های تیم ملی اشاره کرد و از به کارگیری الگو و مدل‌های جدید در رقابت‌های لیگ امسال خبر داد.

خادم در این رابطه تاکید کرد: ما به هر نحو رقابت‌های لیگ کشتی آزاد امسال را برگزار خواهیم کرد، چون یک فرصت خوبی برای بهره مندی کشتی گیران و مربیان است. از سویی دیگر با محدودیت‌های زمانی نیز روبه‌رو هستیم اما با همکاری و تعامل با باشگاه‌های شرکت کننده قرار است از الگوهای دیگری در برگزاری رقابت‌ها استفاده کنیم که نه به باشگاه‌ها لطمه بخورد و نه برنامه‌های تیم ملی دچار مشکل شود.

جام جهانی رویداد بزرگی است

میزبانی رقابت‌های جام جهانی و آماده سازی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز یکی دیگر از مسائلی بود که خادم به آن اشاره کرد و آنرا یک رویداد بزرگ و با ارزش برای کشتی ایران خواند: برگزاری رقابت‌های جام جهانی در تهران یک رویداد بزرگ و سازنده برای کشتی ماست که متاسفانه برخی از اهالی کشتی بارها به مسائل مالی و هزینه‌های آن خرده گرفته‌اند، در حالیکه بسیاری از کشورها به دنبال چنین فرصتی هستند تا بتوانند از ثمرات فنی و بین المللی آن بهره ببرند.

به گفته رسول خادم ترکیب تیم کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جام جهانی در تورنمنت بین المللی جام "علی علی یف" روسیه نهایی خواهد شد که قرار است برخی آزادکاران منتخب کشورمان آذرماه در این تورنمنت به میدان بروند. البته مدیر فنی تیم‌های ملی بارها به اشکال مختلف به کسب نتایج احتمالی و نه چندان مطلوب در پیکارهای جام جهانی اشاره کرد و گفت: ممکن است نتایجی که در این دوره از رقابت‌های جام جهانی بدست آید که با نتایج مطلوب دوره‌های قبل کمی متفاوت‌تر باشد!

هیچکس را جایگزین محمد بنا نمی‌کنم

رسول خادم در ادامه به بلاتکلیفی کشتی فرنگی و عدم حضور محمد بنا در راس امور تیم ملی نیز اشاره کرد و گفت: برنامه‌های مدونی در قالب زمانبندی‌های مختلف اعم از برگزاری اردوها و اعزام به تورنمنت‌ها در ذهن داریم که امیدواریم محمد بنا ارائه کننده آن باشد.

وی افزود: دغدغه‌های محمد بنا به عنوان یکی از برترین مربیان ایران و جهان کاملا منطقی است و خواسته‌های او با انتظارات و توقعات حال حاضر همخوانی دارد. طی جلساتی که با او داشتم همواره معتقد بوده هیچ چیز را برای خود نمی‌خواهد و اگر امکانات و شرایط لازم را مطرح می‌کند فقط و فقط نگران برآورده کردن انتظارات بالای مردم از اوست.

خادم در خاتمه تصریح کرد: مطمئنا اگر حمایت کافی از محمد بنا نشود، تحقق این انتظارات و توقعات نیز بسیار سخت و ناممکن خواهد شد اما به هر حال با شناختی که از بنا دارم، زمینه لازم فراهم خواهد شد تا او نیز با جدیت به کار خود ادامه دهد. مطمئن باشید به عنوان مدیر تیم‌های ملی هیچکس را جایگزین محمد بنا نخواهم کرد.