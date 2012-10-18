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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

سردار فضلی:

فرایند عمران و آبادی کشور با روحیه بسیجی تسریع می شود

فرایند عمران و آبادی کشور با روحیه بسیجی تسریع می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: با حمایت نهاد مردمی بسیج و تفکر بسیجی عمران و آبادی کشور روند سریعتری پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،سردار علی فضلی امروز پنج شنبه در رزمایش بزرگ یگان های واکنش سریع بیت المقدس نواحی بسیج آذربایجان شرقی بسیج را یادگار جاودان امام راحل دانست و اظهار داشت: دشمن تلاش زیادی کرد تا بعد از جنگ حضور بسیج را کم رنگ کند اما هوشیاری و درایت امام توطئه آنها را خنثی کرد.

فضلی با اشاره به کسب رتبه های برتر علمی توسط دانش آموزان و دانشجویان بسیجی، آن را نشانی دیگر از توانمندی و استعداد بسیجیان دانست و تصریح کرد: بسیج با شعار ما می توانیم کارهای بزرگ علمی و صنعتی را انجام داده بطوری که امروز به پشتوانه نیروی بسیج در زمینه های علمی، پزشکی ،اقتصادی و نظامی به خودکفایی رسیده ایم.

وی با تاکید بر حفظ فرهنگ بسیجی در کشور افزود: رزمندگان اسلام به پشتوانه سلاح ایمان و قدرت لایزال الهی غیر ممکن ها را ممکن کردند و بسیاری از معادلات جهانی را برهم زدند و باید این تفکر ادامه داشته باشد.

کد مطلب 1723036

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