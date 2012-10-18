25 درصد منازل مسکونی بهشهر خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی مقیمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید در مدیریت بحران استان بازبینی کنیم و سر و سامانی جدی به نحوه این گونه مدیریت ها که زمینه ساز اتفاقات ناخوشایند و غیرقابل جبران است بدهیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: بر اساس اعلام مراجع رسمی، دو هزار و 19 واحد مسکونی در 10 منطقه بهشهر دچار خسارت شدند و این آمار به مفهوم آسیب به بیش از دو هزار لوازم منزل و اسباب زندگی مردم است که باید برای جبران آن تلاش بیشتری انجام دهیم.

وی گفت: این تعداد منزل در شرایط فعلی قابل سکونت نیست و باید پیش از فرا رسیدن فصل سرما و با استفاده از تسهیلات اعزامی ویژه دولت به مردم سیل زده بهشهر، این منازل را برای حضور مجدد مردم آماده کنیم.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز شرایط بحرانی است و نگرانی ها از بابت وقوع سیلی دیگر پس از بارش احتمالی باران در بهشهر برطرف نشده است.

مقیمی گفت: بهشهر نیاز فوری و ضروری به تجهیزات دارد تا با پاکسازی رودخانه ها از گل و لای موجود و کنده های متعدد، از وقوع سیلی دیگر و بروز خسارت بیشتر به این شهر جلوگیری شود.اقداماتی که تاکنون برای جبران خسارت ها و آسیب های ناشی از سیل در بهشهر انجام شد، قابل تقدیر است اما این تلاش ها اندک است و نمی توان به این تلاش ها

برای رفع کامل آسیب ها و مشکلات دل بست.

وی بیان داشت: درگذشته بهشهر چندین بار شاهد سیلاب های کوچکی بود اما از هیچ کدام از آنها درس عبرت نگرفتیم و کوششی برای از بین بردن زمینه های بروز سیل انجام ندادیم.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: اجرای طرح های مهمی مانند آبخیز داری ، از جمعه موثرترین و علمی ترین اقدامات برای جلوگیری از وقوع سیل است که اگر این طرح ها انجام می شد، حادثه سیل بهشهر رخ نمی داد.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهره برداری از سد گلورد نیز می تواند موجب جلوگیری از جاری شدن بی هدف آب های سطحی و جلوگیری از وقوع سیل شود که امیدواریم با آبگیری این طرح در تابستان 91 ،خیال مردم منطقه از وقوع مجدد سیل راحت شود.

مقیمی گفت: لایروبی انهار و رودخانه ها و همچنین نظارت بیشتر بر چگونگی برداشت چوب از جنگل ، از دیگر عوامل بازدارنده وقوع سیل است که تاکنون به این موارد مهم در بهشهر توجه نشده است.



سیلابی که جمعه شب گذشته و بامداد شنبه هفته جاری در بهشهر جاری شد ، مرگ شش نفر و زخمی شدن 35 نفر را در پی داشت و بر اساس تازه ترین برآورد مراجع رسمی در حدود 600 میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت.

