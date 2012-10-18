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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

بیگی:

اتمام عملیات بتن‌ریزی 9 هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده

اتمام عملیات بتن‌ریزی 9 هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی از اتمام عملیات بتن‌ریزی در بیش از 9 هزار واحد مسکونی بازسازی شده در مناطق زلزله‌زده استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضابیگی ظهر امروز پنج شنبه  با اعلام این خبر گفت: پی‌کنی بیش از 14 هزار واحد و اسکلت‌بندی 5 هزار و 700 واحد نیز به پایان رسیده و افزون بر دو هزار واحد در مرحله دیوارچینی است که به زودی به صاحبان آنها تحویل داده خواهد شد.

وی ادامه داد: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده در مناطق زلزله‌زده، 11 هزار و 800 واحد در مرحله آرماتوربندی، 2600 واحد در مرحله اجرای سقف و 1950 واحد در مرحله بتن‌ریزی سقف قرار دارد.

علیرضابیگی با بیان این که تاکنون برای 17 هزار و 476 واحد در مناطق زلزله‌زده پرونده بازسازی تشکیل شده، افزود: قرارداد ساخت 13 هزار و 854 واحد با پیمانکاران امضا شده و کار بازسازی با سرعت تمام در این مناطق در حال انجام است.

وی تصریح کرد: با اتمام بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در مناطق زلزله‌زده، نیازمندی‌های جدیدی تعریف خواهد شد و برای برقراری شرایط عادی زندگی در این مناطق نیازمند جذب امکانات بیشتر هستیم.

علیرضابیگی با تاکید بر بازسازی فضاهای عمومی و زیرساخت‌های مناطق زلزله‌زده گفت: خیرین می‌توانند در احداث اماکن عام‌المنفعه از قبیل مسجد، مدرسه، خانه‌های بهداشت، کتابخانه و سایر نیازمندی‌های عمومی مشارکت کنند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به فضل الهی بازسازی مناطق زلزله‌زده ارسباران با موفقیت به اتمام خواهد رسید و این منطقه نقطه درخشان توسعه و آبادانی در استان آذربایجان شرقی خواهد بود.

کد مطلب 1723043

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