ساماندهی 11 هزار ورزشکار در آمل

هاشم جمشیدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در یک بخش تنها برای هیئت دو و میدانی و ورزشکاران این رشته بوده که به علت تاخیر در تکمیل استادیوم شهید چمران این شهرستان، در وضعیت نامناسبی تمرین می کنند.



وی ادامه داد: ورزشکاران آملی در شش ماهه نخست امسال، 137 نشان استانی، 23 نشان طلا، نقره و برنز کشوری، هفت نشان بین المللی، چهار نشان آسیایی، دو نشان برنز جهانی و یک نشان با ارزش طلای کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن کسب کردند.



جمشیدپناه اضافه کرد: حدود 11 هزار ورزشکار آمل در حدود 40 هیئت ورزشی این شهرستان سازماندهی شدند و دارای کارت بیمه ورزشی هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان آمل با اشاره به اینکه با ساخت و سازهای ورزشی در حوزه شهری و روستایی، سرانه ورزشی در این شهرستان افزایش خوبی داشته است، افزود: سرانه ورزشی حدود هفت سانتی متری آمل در سال 84 به بیش از 65 سانتی متر افزایش یافته است.



جمشیدپناه اضافه کرد: این سرانه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به حدود یک متر مربع در شهرستان آمل افزایش یابد.



وی گفت: هم اکنون در شهرستان آمل، 60 مکان سالنی و 25 مجموعه روباز ورزشی با 237 هزار و 99 مترمربع مساحت برای بهره مندی بیش از 371 هزار نفر وجود دارد.



رئیس اداره ورزش و جوانان آمل، از جایگاه مهم ورزش این شهرستان و توان کسب نشان ها در هفت رشته ورزشی در مسابقات مهم بین المللی توسط ورزشکاران این شهرستان خبر داد.



جمشیدپناه گفت: رشته های کشتی آزاد و فرنگی، بوکس، ووشو، والیبال، رزمی، دو ومیدانی و کوهنوردی در این شهرستان بیش از رشته های دیگر فعال و ورزشکاران این رشته ها در بیشتر مسابقات بین المللی به همراه تیم ملی حضور دارند.



وی افزود: هفت رشته ورزشی دیگر شامل شنا، بسکتبال، هندبال، کاراته، ورزش باستانی، تکواندو و کبدی ورزشکاران این رشته ها در هر دوره در مسابقات قهرمانی کشور حضور دارند و به اردوهای تیم ملی دعوت می شوند.



