طرح کتاب یاران در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حسینی ظهر پنجشنبه در انجمن کتابخانه های عمومی استان، اظهارداشت: طرح کتاب یاران یا خادمین فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در بین خانواده ها و بویژه فرزندان تدوین شده و اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح مراجعه اعضا به کتابخانه کمتر شده و افراد از محیط کار و منازل امکان سفارش کتاب مورد نظر را دارند.

معاون اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در حال حاضر در مساجد و حسینه ها پیش بینی شده است، افزود: از این طرح می توان برای ترویج سایر برنامه های فرهنگی در استان استفاده کرد.

حسینی با بیان انیکه در این طرح کتب مورد نظر در بسته های مناسب به منازل برده می شود، عنوان کرد: برای سنجش میزان مطالعه و تاثیرگذاری مطالعه در این طرح تعدادی سوال نیز از این کتب طراحی می شود.

وی ادامه داد: همچنین در مساجد و جسینه های نیز برگزاری مسابقات کتابخوانی در راستای اجرای این طرح پیش بینی شده است.

معاون اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین اجرای طرح کافی نت های دانش آموزی برای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان تهیه شده و در دست پیگیری برای اجرا است.