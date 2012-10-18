به گزارش خبرنگار مهر، احمد بزرگیان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف است که می‌توان به وجود نیروگاه اتمی، منطقه ویژه پارس جنوبی و هم‌مرز بودن با خلیج فارس اشاره کرد.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد معاونت انرژی را در استانداری بوشهر، خاطرنشان ساخت: برای ایجاد این پست سازمانی حمایت‌های لازم را از استان بوشهر خواهیم داشت و باید یک طرح توجیهی مناسب بدین منظور تهیه شود که دارای دلایل قوی و مولفه‌های موثر باشد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: بدین منظور گزارشی نیز در ارتباط با حوزه‎های موجود، وظایف و اختیارات آنها و همچنین پیامدهای خوب و بد این موضوع باید تهیه شود.

وی از ابلاغ ساختار استانداری‎ها بر اساس درجه‎بندی‎ها و شاخص‌های عمومی از جمله معیار جمعیت، پراکندگی و وسعت مرزی خبر داد و اضافه کرد: پست معاونت فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تصویب شدن است که پس از تصویب به همه استانداری‎ها ابلاغ می‎شود.

بزرگیان خواستار تلاش استاندار بوشهر به عنوان رئیس شورای تامین استان برای تعین وظایف و انسجام نیروهای مسلح شد و افزود: کارهای خوبی در زمینه مدیریت بحران در استان بوشهر صورت گرفته است و باید از این فرصت‌ها به خوبی بهره برد.

وی از صدور مجوز جذب 12 هزار نفر در محیط زیست اشاره کرد و افزود: به دنبال افزایش حجم نیروی انسانی نیستیم که به جای چابکی در سیستم اداری شاهد تنبلی و شمار زیادی نیروی انسانی باشیم.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از قرارداد استان بوشهر استان بوشهر با سازمان فناوری اطلاعات برای اجرای طرح دولت الکترونیک خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرای باید پرتال خود را راه‌اندازی و فعال کنند.

استاندار بوشهر نیز در این نشست به موقعیت ویژه و استراتژیک استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: طرح جامع امنیتی استان بوشهر در شورای تامین استان مطرح شده و در حال بررسی است.

فریدون حسنوند از مطرح شدن برخی موضوعات در استان و استان‎های همجوار به عنوان استان معین و سایر استان‎ها در این طرح خبر داد و اضافه کرد: اشتغال 63 هزار نفر در پارس جنوبی ضرورت ایجاد پست معاونت انرژی برای مدیریت مناسب در این حوزه‎ها را بیشتر بیان می‌کند.