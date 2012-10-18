به گزارش خبرنگار مهر، احمد بزرگیان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینههای مختلف است که میتوان به وجود نیروگاه اتمی، منطقه ویژه پارس جنوبی و هممرز بودن با خلیج فارس اشاره کرد.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد معاونت انرژی را در استانداری بوشهر، خاطرنشان ساخت: برای ایجاد این پست سازمانی حمایتهای لازم را از استان بوشهر خواهیم داشت و باید یک طرح توجیهی مناسب بدین منظور تهیه شود که دارای دلایل قوی و مولفههای موثر باشد.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: بدین منظور گزارشی نیز در ارتباط با حوزههای موجود، وظایف و اختیارات آنها و همچنین پیامدهای خوب و بد این موضوع باید تهیه شود.
وی از ابلاغ ساختار استانداریها بر اساس درجهبندیها و شاخصهای عمومی از جمله معیار جمعیت، پراکندگی و وسعت مرزی خبر داد و اضافه کرد: پست معاونت فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تصویب شدن است که پس از تصویب به همه استانداریها ابلاغ میشود.
بزرگیان خواستار تلاش استاندار بوشهر به عنوان رئیس شورای تامین استان برای تعین وظایف و انسجام نیروهای مسلح شد و افزود: کارهای خوبی در زمینه مدیریت بحران در استان بوشهر صورت گرفته است و باید از این فرصتها به خوبی بهره برد.
وی از صدور مجوز جذب 12 هزار نفر در محیط زیست اشاره کرد و افزود: به دنبال افزایش حجم نیروی انسانی نیستیم که به جای چابکی در سیستم اداری شاهد تنبلی و شمار زیادی نیروی انسانی باشیم.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از قرارداد استان بوشهر استان بوشهر با سازمان فناوری اطلاعات برای اجرای طرح دولت الکترونیک خبر داد و گفت: دستگاههای اجرای باید پرتال خود را راهاندازی و فعال کنند.
استاندار بوشهر نیز در این نشست به موقعیت ویژه و استراتژیک استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: طرح جامع امنیتی استان بوشهر در شورای تامین استان مطرح شده و در حال بررسی است.
فریدون حسنوند از مطرح شدن برخی موضوعات در استان و استانهای همجوار به عنوان استان معین و سایر استانها در این طرح خبر داد و اضافه کرد: اشتغال 63 هزار نفر در پارس جنوبی ضرورت ایجاد پست معاونت انرژی برای مدیریت مناسب در این حوزهها را بیشتر بیان میکند.
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