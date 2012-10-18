پرواز 12 چتر باز از بزرگترین پل هوایی خاورمیانه/ قطور جاذبه ای برای چتربازان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، 12 نفر ازعضو کمیته چتربازان انجمن ورزشهای هوائی کشور با روش «بیس جامپ» توانمندیهای خود در پرش با چتر از ارتفاع کم و بدون چتر کمکی را به نمایش گذاشتند.

در عملیات پرش، چتربازان بعد از 2 ثانیه سقوط آزاد چتر خود را گشوده که گشودن چتر در این زمان برای نخستین بار در کشور اتفاق می افتد و همه اعضای کمیته چتربازی انجمن ورزشهای هوائی با موفقیت این عملیات را انجام دادند.

چتربازان از ارتفاع 105 متری پرش کرده و در این ارتفاع پرش و استفاده از چتر به یک مهارت خاصی نیاز دارد که اعضای این انجمن به آن دست یافته اند، این چتر بازان همچنین برای نخستین بار در ایران، پرش با چتر در شب را از روی این پل اجرا کردند.

بهزاد پاینده که خود مبتکر و پایه گذار چتربازی به روش بیس جامپ در ایران و خاورمیانه است، در سال 1385 پس از چند سال تحقیق و بررسی و کسب مجوز از مسئولان و سلسله مراتب و بدون آموزش قبلی، برای اولین بار از ارتفاع 240 متری با یک چتر ابتکاری این پر ش را با موفقیت اجرا کرد.

وی رکورد بیس جامپ را در ایران و خاورمیانه به نام خود و ارتش جمهوری اسلامی ایران به ثبت رساند که با انعکاس گسترده ای در رسانه‌های خارجی به خصوص "اسکای دایوینگ" نشریه بین‌المللی تخصصی چتربازی همراه شد.



پاینده به دنبال کسب افتخارات متعدد، به مناسب 29 فروردین سال 1388، با یک چتر استاندارد برای بار دوم از ارتفاع 240 متری برج میلاد تهران با موفقیت این پرش را به پایان رساند، همچنین سومین رکورد وی به مناسبت 29 فروردین امسال، به صورت انفرادی از ارتفاع 105 متری پل قطور انجام شد.

پل ریلی قطور در شهرستان خوی که ایران را از طریق ترکیه به اروپا متصل می کند با طول 450 متر و ارتفاع 105 متر از جاده و 127 متر از رودخانه قطور، بزرگترین پل ریلی خاورمیانه محسوب می شود.