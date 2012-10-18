استقرار کامل نظام پیشنهادها در 48 دستگاه اجرایی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا حاجی‌خیاط صبح امروز پنجشنبه در نخستین جشنواره استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، با بیان این که عملکرد دستگاه‌های مختلف در این نظام ارزیابی می‌شود، افزود: 25 دستگاه استانی وارد مدل ارزیابی نظام پیشنهادها شدند که سه دستگاه به عنوان دستگاه‌های برتر استان به جشنواره ملی معرفی خواهند شد.

وی با اعلام این که شرکت آب منطقه‌ای، شرکت برق منطقه‌ای و شرکت گاز استان با کسب بیشترین امتیاز به عنوان دستگاه‌های برتر استانی شناخته شدند، افزود: اداره کل هواشناسی، اداره کل دامپزشکی، شرکت آب و فاضلاب، سازمان امور اقتصادی و دارایی، شرکت آب و فاضلاب روستایی و شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز جزو دستگاه‌های برتر در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادها هستند.

دبیر نظام پذیرش پیشنهادها در آذربایجان شرقی با اشاره به نقش این نظام در ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها گفت: به عنوان مثال شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از رهگذر اجرای پیشنهادهای ارایه شده در سال گذشته نزدیک به 66 میلیارد ریال صرفه‌جویی مالی کرده است.

وی با بیان این که در سال گذشته 30 درصد اهداف این نظام در استان محقق شد، افزود: فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم و برای بهبود این وضع نیازمند اهتمام مدیریت ارشد دستگاه‌ها و بدنه کارشناسی نظام پذیرش پیشنهادها هستیم.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی در ادامه تحقق مدیریت مشارکتی، تحقق نظارت همگانی و افزایش اثربخشی کارکنان دستگاه‌ها را از اهداف استقرار نظام پیشنهادها عنوان کرد و گفت: نظام پیشنهادها بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و استقرار کامل این نظام نمود عینی مدیریت مشارکتی است.

حاجی‌خیاط با بیان این که استقرار نظام پیشنهادها در ایران از سال 1367 توسط 4 شرکت صنعتی آغاز شد، افزود: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور ایجاد انگیزش و ارتقای سطح مشارکت کارکنان، ساز و کارهای لازم برای استقرار کامل نظام پیشنهادها را فراهم کنند.

حاجی‌خیاط در پایان سخنان خود با تشریح روند ارزیابی دستگاه‌های استانی در مدل ارزیابی نظام پیشنهادها خاطرنشان کرد: 8 معیار برای ارزیابی دستگاه‌ها در این خصوص تعریف شده است که مجموع امتیاز آنها هزار امتیاز است.

بوروکراسی اداری؛ مهم‌ترین مانع راه‌اندازی شهرک صنعتی ریحانه

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی از آغاز ساخت شهرک صنعتی ریحانه در تبریز به عنوان نخستین شهرک صنعتی مخصوص بانوان خبر داد.

نسرین پیرسمساری ظهر امروز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این که مجوز نهایی برای آغاز ساخت و ساز در این شهرک صادر شده و در روزهای آینده کار احداث آن آغاز خواهد شد، افزود: وسعت این شهرک 43 هکتار است که 15 هکتار آن ویژه صنایع دستی و چوبی است و مابقی به صورت کارگاه‌های اختصاصی تولیدی تجهیز خواهد شد.

وی با بیان این که متاسفانه احداث شهرک صنعتی ریحانه با تاخیر چند ساله مواجه شده، بوروکراسی اداری و تعامل غیرشفاف برخی دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین مانع راه‌اندازی این شهرک عنوان کرد.

پیرسمساری با انتقاد از مانع‌تراشی‌های متعدد برای احداث و راه‌اندازی شهرک صنعتی ریحانه، گفت: فرایندی که برای راه‌اندازی این شهرک طی شده است به نحوی بوده که به محض برداشتن یک مانع از سر راه، مانع جدیدی ایجاد می‌شد و متاسفانه برخی دستگاه‌ها تعامل مناسبی در این خصوص نداشتند.

وی میزان سرمایه‌گذاری شهرک صنعتی ریحانه را 90 میلیارد ریال اعلام کرد و با بیان این که احداث این شهرک می‌تواند قدم بزرگی در جهت ایجاد اشتغال برای زنان استان باشد، افزود: گفت: با راه‌اندازی شهرک صنعتی ریحانه که حدود یک سال و نیم طول می‌کشد برای نزدیک به 5 هزار نفر اشتغال‌زایی خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در پایان سخنان خود مشکل مالی را مهم‌ترین مشکل بانوان کارآفرین عنوان کرد و گفت: علیرغم همکاری نهادهای حمایت‌کننده اعتبار تخصیص یافته به طرح‌های کارآفرینی متناسب با درخواست‌های ارایه شده نیست.