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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

عامری در گفتگو با مهر:

500 هکتار از باغات البرز اصلاح و احیا می شود

500 هکتار از باغات البرز اصلاح و احیا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز از اصلاح و احیای 500 هکتار از باغات استان در سال جاری خبر داد.

عباسعلی عامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح توسعه و ارتقای بهره وری باغات استان در دستور کار این معاونت قرار گرفته که پروژه های توسعه باغات آبی در سطح شیب دار، اصلاح و احیای باغات استان و حذف و جایگزینی باغات فرسوده را شامل می شود.

وی با بیان اینکه مطاعات این پروژه ها انجام شده است، ادامه داد: اجرای عملیات توسعه باغات آبی در سطح شیب دار نیازمند متقاضی و تامین اعتبار است و پیش بینی می شود سال جاری نزدیک به یک هزار هکتار توسعه در این بخش داشته باشیم.

عامری تصریح کرد:انجام عملیات هرس و تغذیه گیاهی در دستور کار حذف و جایگزینی باغت فرسوده درجه دو قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه 260 هکتار باغ برای حذف و جایگزینی برنامه ریزی شده است، گفت: در این پروژه درختانی که تولید اقتصادی ندارند حذف و نهال های تجاری جایگزین آنها می شود.

وی اعلام کرد: استان البرز با تولید 910 هزار تن شلیل و هلو رتبه اول و با تولید 18 هزار تن قارچ خوراکی رتبه دوم کشور را در تولید به خود اختصاص داده است.

سطح کل محصولات باغی استان البرز 50 هزار هکتار است.

کد مطلب 1723063

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