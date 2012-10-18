قرضاوی از تفرقه بین امت اسلامی بپرهزید

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه آمده است: اظهارت نسنجیده و توهین آمیز رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان که ایران اسلامی را دشمن مسلمانان و اعراب خوانده، یک بار دیگر تلاش وی را در خدمت به صهیونیسم و آمریکای جنایتکار آشکار ساخت.



در ادامه بیانیه عنوان شده است: این اظهارات در زمانه ای که استکبار جهانی با بهره مندی از امکانات و حمایت شایان توجه برخی کشورهای عربی در پی تغییر چهره منطقه و شعله ور کردن جنگ مذهبی است در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای شریعت مقدس نبوی(ص) و اصول آرمانی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بر وحدت بین مسلمین تاکید کرده و در حمایت از پاره تن جهان اسلام فلسطین عزیز و جنبش‌های آزادیخواه و دفاع از حقوق مسلم خود، توطئه و تحریم های قدرت جهانی را به جان خریده است و هم چنان تحت رهبری رهبر فرزانه و حکیم خود، راه روشن خود را استوار می پیماید.



در بخش دیگری از بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه آمده است: او گاه با اظهارات ضداسلامی خود فتنه ای را در عراق اسلامی به راه انداخت که منجر به ریخته شدن خون مسلمانان بسیاری شد و نیز گاهی در حمایت از فرعون مصر، قیام ملت مصر را نادیده گرفت، و این نمونه ای از بی شمار خطاهای نابخشودنی او است که هیچگاه از ذهن مسلمانان بیدار، پاک نخواهد شد.



در پایان بیانیه تصریح شده است: حوزه‌های علمیه، ضمن محکوم نمودن اظهارات دشمن پسند آقای قرضاوی به وی نصیحت می‌کند، به دامن اسلام و امت اسلامی برگشته و خود را از بند مادیات و دنیای فانی و وابستگان آن رها کند و از تفرقه بین امت اسلامی بپرهزید.