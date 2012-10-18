جشنواره پرواز بادبادکها در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ورزش و جوانان، جشنواره پرواز بادبادکها با حضور قشرهای مختلف مردم و با پرواز 200 بادبادک صبح پنج شنبه در ورزشگاه تختی شاهرود برگزار شد.

در پایان این جشنواره حدیثه داوودیان، محمد مهاجری و حدیثه بیابانی به ترتیب مقام های اول تا سوم بهترین بادبادک از نظر ساخت و طراحی، شکل و ابعاد، بالاترین ارتفاع پرواز و طولانی ترین مدت پرواز را کسب کردند.

همچنین به 40 نفر دیگر از سازندگان بهترین بادبادک ها جوایزی اهدا شد.

مسابقه نقاشی با موضوع آزاد و خاطره نویسی از این جشنواره از دیگر برنامه های جشنواره پرواز بادبادکها در شاهرود بود.

این جشنواره به همت هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شاهرود با همکاری اداره های ورزش و جوانان و بهزیستی و هیئتهای دومیدانی و ورزشهای بومی محلی شاهرود برگزار شد.



