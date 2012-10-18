تسریع در احداث ساختمان پایانه مسافری تمرچین در مرز ایران و عراق

به گزارش خبرنگار مهر، اروج مجاهدی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از گمرک تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق، با اشاره به پیشرفت فیزیکی 80 درصدی ساختمان پایانه مسافربری، خواستار آماده بهره برداری شدن هر چه سریعتر این طرح شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینیهای انجام شده بهره برداری از سالن مسافربری پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به عنوان فاز دوم طرح جامع این پایانه طی آذرماه ماه سالجاری آغاز می شود، اظهار داشت: برای اجرای این زون مسافری تاکنون 250 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



وی با بیان اینکه سالن مسافری پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر با 3 هزار و 200 متر مربع زیر بنا در دست احداث است، عنوان کرد: در ایست اجباری این پایانه ادارات و نهادهای گمرک، بانک ملی، نیروی انتظامی، نهاد ریاست جمهوری، قرنطینه های دامی، انسانی و نباتی، نمازخانه و فروشگاه هم مستقر می شود.



فرماندار پیرانشهر از افتتاح سالن تجاری پایانه تمرچین نیز طی سال گذشته خبر داد و یادآور شد: این پایانه با هدف مدیریت واحد، تسریع تسهیل عبور و مرور، انسجام و نظم در علمیات و پیشگیری از اتلاف وقت در کشور، اجرای بهینه مقررات و تامین رفاه و آسایش رانندگان مرز ایران و عراق احداث شد.



مجاهدی اظهارداشت: ساخت پایانه های مرزی به عنوان نقاط عبور ناوگان و مسافر با هدف کاهش زمان توقف، تجمیع فعالیت در یک مکان خاص، افزایش بهره وری و استفاده از سیستم های IT در استان در حال اجراست.



این مسئول افزود: پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به دلیل موقعیت خاص و استراتژیک، ایجاد مسیر آلترناتیو برای کشور ترکیه به منظور دسترسی به بنادر دریای مدیترانه، قاره های اروپا و آفریقا از طریق کشورهای سوریه و لبنان از موقعیت بسیار ویژه ای برخوردار است.



وی ادامه داد: در صورت اتصال راه آهن دور دریاچه ارومیه مسیر ترانزیتی ایران از طریق کشورهای عراق، سوریه و لبنان با استفاده از مرز تمرچین و حاج عمران پیرانشهر به اروپا فراهم می شود.



مجاهدی برقراری اولین خط منظم مسافری از مسیر ارومیه، اربیل و کوتاه شدن مسیر دسترسی مسافران از قلمرو اقلیم کردستان عراق از دیگر ویژگی های مرز تمرچین پیرانشهر عنوان کرد.



مرز رسمی تمرچین پیرانشهر مرز مقابل منطقه مرزی حاج عمران عراق بوده که با شهر چومان عراق فاصله کمی دارد و بعنوان دروازه تجاری دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود.